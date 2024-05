CDMX. -Dabney Coleman, quien protagonizó la comedia clásica de los 90 9 to 5, murió el jueves en su casa de Santa Mónica, California, a los 92 años. Así lo informó su hija en una declaración a Variety.

«Mi padre diseñó su tiempo aquí, en la tierra, con una mente curiosa, un corazón generoso y un alma ardiendo con pasión, deseo y humor, que hacían cosquillas a la humanidad», relató Quincy Coleman, en un comunicado.

Coleman inició su carrera en el teatro y alcanzó la fama en la década de los 80 tras obtener el papel de Franklin Hart Jr., el jefe malvado y misógino del que Jane Fonda y Dolly Parton se quieren vengar en 9 to 5.

Otros papeles destacados los brindó en la adaptación cinematográfica de The Beverly Hillbillies (1993) y en la comedia de culto Clifford (1994), así como su doblaje de voz como Peter Prickly en la serie animada de los 90 Recess.

Ganó un Emmy por su actuación en la cinta para televisión Sworn to Silence (1987), la cual seguía la tensión de la comunidad amish después de una serie de asesinatos. Su primera nominación a este galardón fue en 1983, por el efímero programa de entrevistas Buffalo Bill.

Entre decenas de papeles en la pantalla, el más reciente fue en Yellowstone, donde encarnaba al padre enfermo de Kevin Costner.