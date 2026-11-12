Fallece a los 82 años Regina Torné

CIUDAD DE MÉXICO .-La primera actriz Regina Torné, recordada sobre todo por su papel de Mamá Elena en la película de 1992 Como Agua para Chocolate, falleció ayer a los 82 años, confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en sus redes sociales.

«La ANDA lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as. Descanse en paz», fue el mensaje de la organización en X.

Según los primeros reportes, la actriz murió en su domicilio en la Ciudad de México. Su familia no había informado cuál fue la causa del fallecimiento.

En enero pasado se dieron a conocer algunas complicaciones de salud por las que pasó después de haber sufrido una caída en noviembre de 2025, accidente por el que permaneció hospitalizada durante varias semanas. Posteriormente necesitó cuidados de enfermería para recuperarse. Sin embargo, no se ha confirmado que estos antecedentes estén relacionados con su muerte.

Originaria de Villahermosa, Tabasco, Torné comenzó su carrera artística en 1962 como cantante de jazz, antes de abrirse camino en la actuación. Su debut cinematográfico llegó en 1966 con Despedida de Soltera, a la que siguieron producciones como La Señora Muerte (1969), Los Hijos de Satanás (1972) y Viento Salvaje (1974), entre muchas otras.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1992, cuando protagonizó Como Agua para Chocolate, cinta dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel, que incluye actuaciones de Lumi Cavazos, Marco Leonardi, Claudette Maillé, Mario Iván Martínez y más.

Su trabajo en esta producción le valió el premio Ariel a la Mejor Actriz, reconocimiento que consolidó su lugar en el cine nacional.

En televisión también dejó huella con su participación en numerosos títulos, como El Chavo del 8, programa en el que hizo a la Tía Gloria, interés romántico de Don Ramón, además de haber formado parte de telenovelas como La Loba (2010), Cielo Rojo (2011) y Siempre Tuya, Acapulco (2014).