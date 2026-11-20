Aguascalientes fue sede del IV Congreso Nacional de Peritos en Medicina Veterinaria y Zootecnia 2026, un encuentro que tuvo como objetivo fortalecer la preparación de los médicos veterinarios en la documentación de casos de maltrato animal y mejorar la coordinación con las instituciones encargadas de la procuración de justicia, informó María del Rocío Consuelo Meza, presidenta del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas.

La especialista informó que el evento, realizado en las instalaciones de Global University, contó con la participación de especialistas en medicina veterinaria, representantes de la Fiscalía, personal del Instituto de Servicios Periciales y estudiantes de esta profesión.

Explicó que uno de los principales objetivos fue establecer una mayor vinculación entre los médicos veterinarios y las autoridades, debido a que algunos procedimientos relacionados con denuncias de maltrato animal enfrentan dificultades para avanzar por deficiencias en la integración de la información técnica y los dictámenes periciales.

Señaló que, en ocasiones, las investigaciones no llegan a concluirse porque las autoridades carecen de conocimientos específicos sobre determinados aspectos de la medicina veterinaria, mientras que los profesionales del sector desconocen los requisitos y procedimientos que deben cumplir para elaborar un dictamen que pueda incorporarse adecuadamente a una investigación judicial.

Indicó que durante el congreso se abordaron los procedimientos que deben seguir los médicos veterinarios cuando detectan posibles casos de maltrato animal, así como la preparación que requieren para participar como peritos y colaborar con las instituciones de procuración de justicia.

Destacó que la participación de representantes de la Fiscalía y del Instituto de Servicios Periciales permitió intercambiar conocimientos y establecer criterios de colaboración para que los profesionales de la medicina veterinaria puedan aportar elementos técnicos a las investigaciones.