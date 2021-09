El general de División, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, ex secretario de Seguridad Pública del Estado e impulsor del Mando Único Policial, afirmó ayer que la reducción de recursos federales hacia los gobiernos Estatal y Municipal no debe ser motivo para que las corporaciones incumplan con su trabajo ni bajen la guardia.

Agregó que las corporaciones policiacas deben estar siempre en el trabajo, se tenga o no presupuesto, deben ofrecer resultados y eso se logra mediante la investigación, observación, prevención, capacitación y realización de diagnósticos para aplicar las estrategias correspondientes de modo paralelo.

Hoy en día, los delitos en México que más lastiman a la sociedad son los robos a casa habitación, a negocios, a vehículos en sus dos formas que sería el robo total de la unidad o el robo de sus partes; el robo a transeúnte, los delitos sexuales, los homicidios, el narcomenudeo, el secuestro y las lesiones, principalmente.

Aseveró que donde existe sociedad hay delito y por esa razón las distintas corporaciones de seguridad pública deben trabajar para evitarlo, perseguirlo y combatirlo, ya que esta función se encuentra a cargo de la Federación, los estados y los municipios, donde siempre debe haber coordinación porque el mundo se encuentra integrado de diversas maneras.

Asimismo, comentó que para conocer el comportamiento de la delincuencia hay que consultar mensualmente los resultados del Sistema Nacional De Seguridad Pública, cuya información es proporcionada por las fiscalías de los estados, y de esta manera la ciudadanía puede estar enterada cuando así lo decida.

Con la operación de las puertas de seguridad establecidas en los límites del estado, el general Rolando Eugenio Hidalgo dijo que Aguascalientes se dejó con seguridad en su momento y qué bueno que las autoridades mantengan este clima en la entidad, pero deben agregar nuevas herramientas para detectar a los vehículos robados.

Así lo dijo:

Las causas del delito responden a las fallas en el sistema educativo, desintegración familiar, mala política de seguridad, malos mandos y elementos policiacos, tráfico ilegal de armas y drogas, corrupción en las corporaciones, desigualdad económica e impunidad.

Rolando E. Hidalgo Eddy, ex secretario de Seguridad Pública estatal.