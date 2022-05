Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- México está por cumplir un año sin recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea que le fue retirada el 25 de mayo de 2021 por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por su siglas en inglés).

Cuando fue degradado a Categoría 2, la FAA realizó 28 observaciones, entre ellas falta de capacitación del personal, limitaciones en recursos económicos y humanos, así como rezago en leyes y reglamentos.

Pero especialistas revelaron que en su búsqueda por recuperar la Categoría 1, la autoridad aeronáutica mexicana enfrenta falta de recursos, capacitación insuficiente e incluso corrupción, mientras que una nueva auditoría ya está en puerta para mediados de junio próximo.

«No vamos bien. La AFAC está esperando la última auditoría, pero se ha maquillado información, no hay información verídica y eso se está viendo. Tenemos casos claros y muy recientes, como lo que está sucediendo en el Seneam. Hay aspectos en los que no estamos bien dentro de la industria y es preocupante», enfatizó Gabriel Rojas, especialista aéreo.

El proceso de recategorización ha sido muy hermético y la autoridad aeronáutica, la AFAC, no ha tenido la capacidad para resolver las deficiencias señaladas en la auditoría de la FAA, agregó.

Rojas consideró urgente terminar con la corrupción de los organismos públicos vinculados con el sector aéreo y destituir a funcionarios que no aportan al fortalecimiento del sector.

Rogelio Rodríguez, ex directivo de la Dirección General de Aeronáutica (DGAC), ahora AFAC, coincidió en que la autoridad aeronáutica no ha tomado acciones contundentes para regresar a la Categoría 1.

«Por ejemplo, no se han asignado más recursos para acreditar que se cuenta con los procedimientos que se solicitaron. Además, se ha dado una cadena de fallas sistemáticas en el sector por falta de capacitación a personal clave, como los controladores», expuso.

En tanto, Fernando Gómez, también analista aéreo, estimó que las líneas aéreas han perdido ingresos por aproximadamente 5 mil millones de pesos en el último año debido a la falta de nuevas rutas a EU, una restricción que impone la Categoría 2.

En 2010, México perdió por primera vez la Categoría 1 en seguridad aérea, pero entonces el Gobierno contrató a un equipo de expertos de la FAA, se realizaron nuevas normas, se actualizaron otras, se contrataron 12 inspectores y logró recuperar la certificación en seis meses.

«En aquel entonces se invirtieron 500 millones de dólares y tomó seis meses que nuestro País recuperara la Categoría, pero en este caso debido al argumento de la austeridad no se han canalizado recursos suficientes», dijo Rosario Avilés, especialista del sector.

Según los expertos, de aprobarse la nueva evaluación por parte de la FAA, se recuperaría la categoría aérea en un plazo de 6 a 8 semanas.

¡Participa con tu opinión!