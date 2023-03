Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de vacunas contra Covid-19 caducadas y arrumbadas en bodegas, pagos duplicados a compañías farmacéuticas por esos biológicos y fallas en el distribución fueron algunas de las anomalías que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según la revisión de la Cuenta Pública de 2021, un millón 631 mil 610 dosis de vacunas de Sputnik V con caducidad vencida entre marzo y abril de 2022 aún se encontraban resguardadas en instalaciones de Birmex en octubre pasado.

Por estos biológicos, el Gobierno amortizó el 50 por ciento del pago del anticipo.

«(Las autoridades) no realizaron el seguimiento oportuno a las notificaciones efectuadas por Birmex respecto de las acciones por realizar para la disposición final del un millón 610 dosis de las vacunas contra la Covid-19 con caducidad vencida que se encontraban resguardadas en el almacén del Instituto Nacional de Virología, y que habían caducado en los meses de marzo y abril de 2022, de acuerdo con lo señalado en las facturas respectivas, las que, a la fecha de la visita efectuada (octubre de 2022), aún continuaban en dicho almacén», indicó la ASF en su auditoría 343.

El órgano fiscalizador dio cuenta que el director de área de Birmex y responsable del almacenamiento y distribución de las vacunas solicitó a Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), instrucciones para definir el destino de las vacunas, «sin que se proporcionara evidencia de la respuesta por parte del referido director general».

En la revisión realizada a un monto de 27 millones 31 mil 899 pesos, la ASF también detectó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no supervisó de manera adecuada el proceso de compra de vacunas, ya que se hicieron pagos duplicados a dos farmacéuticas.

De estos pagos, en un caso, el reintegro al patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, operado por Insabi, se efectuó 239 días naturales posteriores a su transferencia, sin que se proporcionara evidencia del pago de los rendimientos financieros generados.

La Auditoría igualmente detectó discrepancias en los datos proporcionados por las dependencias encargadas de las compras para sustentar la cantidad de dosis por adquirir, así como en la distribución a los estados.

«Para el registro del ingreso a territorio nacional de las citadas vacunas, en las actas de entrega recepción y de hechos formalizadas de forma conjunta por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se identificaron discrepancias en los datos descritos relativos a las cantidades de dosis de vacunas, número de lotes y de factura, entre otros», refirió la ASF.

Además, según el órgano, los formatos utilizados para sustentar la recepción y entrega de las vacunas no se encuentran regulados por la normatividad de la Secretaría de Salud, no contemplan el número de lote de dosis entregadas y ni la temperatura con las que se recibieron las dosis.

Sobre la distribución de las dosis de las vacunas a las entidades federativas, la ASF denunció incongruencias entre la información proporcionada por los 32 Coordinadores Estatales de las Brigadas Especiales (Correcaminos) y las bases de datos emitidas por Birmex y el CENSIA, toda vez que se reportaron cantidades de más, de menos, o bien, sin registrar.