CDMX.- Marc Anthony planeó reencontrarse con su público de todo el mundo a través del streaming en su primer concierto virtual, pero el trabajo de meses fue opacado por un fallo tecnológico que tumbó su presentación.

La noche del sábado miles de fans esperaban para accesar su show Una Noche (One Night Only), pero tras más de dos horas de quejas en redes y una larga espera, el show, lamentablemente, no pudo continuar.

El concierto debía comenzar a las 19:00 horas, con cerca de 100 mil boletos vendidos, a través de la plataforma Maestro, que anteriormente sirvió para las presentaciones de Billie Eilish y Tim McGraw, informó Billboard.

Pero 90 minutos después de la hora de inicio programada, Anthony publicó en redes sociales: “Estamos experimentando un retraso”. Finalmente, pasada la media noche, se informó la cancelación del evento.

“Primero que nada quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón a la cantidad sin precedentes de fanáticos de todas partes del mundo que se registraron para ver mi concierto esta noche y no pudieron presenciarlo dado a la abrumadora demanda que causó el colapso total de la plataforma de streaming.

“Siento profundamente la falla de esta tecnología, la cual está totalmente fuera de mi control”, informó el cantante en un comunicado.

Anthony fue tendencia el fin de semana por memes y críticas, pero optó por disculparse al devolver el costo de los accesos, que en México costaron 550 pesos más 70 pesos de cargos en Eticket. (Staff/Agencia Reforma)