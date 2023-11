Silvia Olvera y Alfredo González Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En las últimas tres semanas, el portal de Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha registrado fallas en el registro de la información completa sobre los ingresos que se declararon, así como en los pagos provisionales que realizaron contribuyentes en meses anteriores, revelaron especialistas.

Marcelo Flores Serna, abogado fiscalista, refirió que tiene una gran cantidad de clientes en esa situación.

«Se trata principalmente de personas morales (empresas) que reportaron que al intentar presentar el pago provisional de octubre del 2023, la plataforma no consideró los ingresos obtenidos y los pagos provisionales realizados en meses anteriores», expuso.

Señaló que en el caso de las personas físicas también enfrentan el problemas en el cálculo del impuesto al momento de aplicar la tarifa, pues les resulta inferior que cuando presentaron el pago provisional de octubre del 2023.

«Esto puede comprobarse realizando el cálculo del impuesto aplicando directamente la tarifa correspondiente y comparando contra el resultado arrojado en la plataforma», explicó el fundador del Despacho Flores Serna.

Gustavo Leal Cueva, presidente de Fiscalia, firma consultora de información tributaria, dijo que sin ser un problema generalizado, se han reportado quejas de que el portal no carga pagos provisionales de meses anteriores que realizan personas morales, mientras que para personas físicas el cálculo de Impuesto Sobre la Renta a Pagar (ISR) está mal hecho y resulta menor.

«El problema es que se van a estar haciendo pagos en menor cuantía a lo real», manifestó.

«Esta situación les va a ocasionar que en sus pagos provisionales tendrán una diferencia resultante que deberán realizar hasta abril del 2024, cuando presenten su declaración anual», abundó.

Consideró que también existe un riesgo de que al estar mal hecho el pago, el contribuyente pudiera ser acreedor a una multa, aun cuando estuvo impedido de hacerlo correctamente por causa de la falla en el sistema.

«Hay quien se esperó hasta el último día para que el sistema se corrigiera, y aunque sería un extremo de la autoridad que multara por ello, el riesgo es latente y habrá qué ver cómo resulta el pago de noviembre a su cargo para la declaración provisional a presentar en diciembre».

El especialista recomendó a los afectados enviar al SAT un «caso de aclaración» a través de la página del SAT y tomar las capturas de pantalla donde se observe la fecha y la hora de las operaciones.

Una falla adicional que es poco común, pero también se ha presentado, es cuando las personas físicas buscan presentar una Declaración Anual Complementaria para corregir, pero en la suma de las deducciones anuales el SAT omite la suma de la depreciación de los activos y sólo suma los gastos deducibles y genera una utilidad mayor a la real y tiene que pagar un impuesto que no debería proceder.