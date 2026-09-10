Mario López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Pemex no alcanzaría el objetivo de autosuficiencia financiera previsto para 2027 y continuará dependiendo de transferencias del Gobierno federal, coinciden Banamex y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 contempla una transferencia del Gobierno federal por 81.1 mil millones de pesos para el pago de amortizaciones de deuda y créditos bancarios de Pemex, pese al al objetivo anunciado en agosto de 2025 de que la empresa dejaría de requerir apoyo presupuestario para atender sus obligaciones financieras a partir de 2027, señalan ambas instituciones en sus análisis sobre el Paquete Económico.

«Aunque el monto disminuye considerablemente respecto a los 263.5 mil millones de pesos asignados en 2026, el respaldo federal explica 81.1 mil millones del superávit financiero de 95.1 mil millones previsto para la petrolera, pues sin la transferencia el saldo positivo se reduce a sólo 14.0 mil millones de pesos.

«El paquete también incorpora 255.5 mil millones de pesos de inversión para Pemex y autoriza techos de endeudamiento por 160.6 mil millones en el mercado interno y 5 mil 259.4 millones de dólares en el externo. Además, la SHCP incluye apoyos federales equivalentes a 0.2 por ciento del PIB anual en sus proyecciones de mediano plazo para cubrir el servicio de la deuda de la empresa», señala el análisis área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex.

El menor apoyo presupuestario representa una mejora respecto a 2026, pero no rompe el vínculo financiero con el soberano ni acredita que Pemex pueda financiar de manera autónoma su operación, inversión y obligaciones financieras, añade.

La estrategia alivia sus vencimientos inmediatos, pero posterga el objetivo de autosuficiencia y mantiene a la petrolera como una presión recurrente para las finanzas públicas, señala.

La exposición fiscal del Gobierno también comprende la reducción de la carga fiscal de la empresa, las operaciones de refinanciamiento, los ingresos públicos que dejan de percibirse y la posibilidad de emitir deuda soberana para refinanciar obligaciones de Pemex.

A ello se suma que Hacienda proyecta una caída real de 10.3 por ciento de los ingresos propios de la petrolera.

«Sin una mejora sostenida en producción, rentabilidad y generación de flujo, la necesidad de apoyos recurrentes del Gobierno federal persistirá, con el costo de oportunidad que implica para atender otras necesidades de gasto o bien acelerar la trayectoria de consolidación fiscal», añade.

El Imco expone, a su vez, que aunque se reducirá el monto de las aportaciones en 69.2 por ciento, no se logró el objetivo originalmente planteado en el Plan Estratégico de la empresa presentado en agosto de 2025.

Añade que el presupuesto de la petrolera es el segundo más bajo desde 2011, luego del de 2026.

«Las posibilidades de revertir el declive de su plataforma de producción dependen de su capacidad de explorar y desarrollar nuevos yacimientos.

«Ante la restricción presupuestal, los recursos para estos proyectos tendrían que provenir de privados en esquemas como el vehículo de financiamiento operado por Banobras, las inversiones mixtas, entre otros tipos de participación», agrega.