Una falla mecánica provocó que una camioneta terminara fuera de la carretera estatal 10, en el municipio de Pabellón de Arteaga. El accidente dejó únicamente daños materiales y golpes menores en el conductor.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 004+700 de la vía que conduce hacia la comunidad El Garabato. Tras recibirse el reporte en el Servicio de Emergencia 911, policías estatales de Carreteras acudieron al sitio.

Fuera de la cinta asfáltica encontraron una Toyota Hilux blanca, con placas de Aguascalientes, conducida por Carlos “N”, de 36 años. El hombre presentó algunos golpes, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados por los uniformados, la Hilux circulaba de sur a norte cuando el eje delantero derecho sufrió una rotura. La avería ocasionó que el conductor perdiera el control hacia su costado derecho y abandonara la superficie de rodamiento.

La camioneta finalmente quedó fuera del camino, apoyada sobre sus cuatro neumáticos y con el frente orientado hacia el norte.