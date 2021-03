Hay problemas con la página de internet del SAT para presentar la declaración anual de las personas morales, denunció la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz, quien detalló que a una semana de vencer el plazo, la autoridad no lo ha solventado, lo cual genera incertidumbre entre los contribuyentes.

La especialista comentó que este año la autoridad fiscal adecuó el formato de la declaración anual para las personas morales de manera que algunas cosas se apliquen automáticamente, por lo que el contribuyente no puede capturar o modificar ciertos datos que no han estado aplicándose de manera correcta, como el caso de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. “Si una persona moral tiene pérdidas de años anteriores, que quiere disminuir de la utilidad de este año, el aplicativo no se lo permite”.

Ante ello, dijo que la autoridad sugiere que se presenten Declaraciones Complementarias de años anteriores, lo cual tiene efectos legales, como el hecho de que el plazo para que la autoridad les revise se amplíe un año más o que tenga una Complementaria menos que presentar, “porque hay un límite para presentar complementarias y eso nada más lo han hecho a través de oficios, pero no emiten reglas que aclaren que esas consecuencias no se tendrían y tampoco solucionan el problema del sistema”.

Por lo anterior, dijo que los contribuyentes morales están con la incertidumbre, “al decir, pago lo que la autoridad me señala y tengo consecuencias o me espero a que lo corrija con pocas posibilidades de que haga la corrección. Estamos a una semana de que concluya el mes y no se observa que se haya corregido nada”.

Ante este escenario, Gutiérrez Muñoz hizo un atento llamado a las autoridades del SAT para que amplíen el plazo para la presentación de la Declaración Anual de las Personas Morales, que corrijan el sistema o se aclare mediante alguna disposición administrativa, que no habría consecuencias legales por la presentación de la Declaración Complementaria.