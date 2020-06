Falla el Liverpool rumbo al campeonato

Staff Agencia Reforma

LIVERPOOL, Inglaterra.- Liverpool se amargó la vida en la Premier League.

El equipo de Jürgen Klopp deberá esperar para coronarse en la Liga, tras igualar 0-0 ante Everton, por la Jornada 30 del campeonato local.

Ahora, los Reds necesitan rezar para que Burnley no pierda hoy ante Manchester City, y ellos sacar un triunfo el próximo miércoles contra Crystal Palace. Esta será la combinación más rápida para levantar el trofeo, aunque no la más probable.

Liverpool lo hizo todo mal en su vuelta a la actividad oficial. Everton lo superó de principio a fin, incluso estuvo cerca de ganarlo de no ser por las milagrosas atajadas de Alisson.

Klopp convocó a Mohamed Salah para el partido, pero el egipcio no vio un solo minuto de juego.

En caso de que Burnley caiga ante el City, entonces Liverpool necesitará vencer al Crystal Palace y esperar a que los de Pep Guardiola no derroten al Chelsea en la Fecha 31.