Las empresas factureras y las operaciones inexistentes representan un riesgo para cualquier contribuyente, incluso cuando éste asegura haber actuado de buena fe, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de verificación de proveedores y documentar de manera puntual cada transacción, advirtió Raúl Chávez Díaz, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes.

En rueda de prensa, el especialista explicó que las autoridades fiscales han incrementado la revisión de las operaciones comerciales y ya no consideran suficiente la existencia de una factura y una transferencia bancaria para acreditar que una transacción fue real. Señaló que actualmente se exige una mayor evidencia sobre la materialidad de las operaciones, es decir, elementos que permitan demostrar que los bienes o servicios amparados por un comprobante fiscal efectivamente fueron adquiridos o prestados.

Indicó que, dependiendo del tipo de transacción, esta documentación puede incluir órdenes de compra, contratos, comprobantes de entrega, registros administrativos y evidencia de los trabajos realizados. Consideró que esta situación obliga a las empresas a profesionalizar sus procesos de contratación de proveedores, particularmente cuando se trata de operaciones importantes o relaciones comerciales que se mantienen durante largos periodos.

Entre las medidas recomendadas se encuentra verificar el domicilio fiscal de los proveedores, su documentación y la capacidad que tienen para proporcionar los bienes o servicios que ofrecen. Chávez Díaz señaló que existen casos en los que los domicilios registrados por empresas cuestionadas corresponden a terrenos baldíos o casas abandonadas.Finalmente, destacó que las nuevas herramientas tecnológicas empleadas por las autoridades fiscales permiten realizar cruces de información entre contribuyentes y detectar relaciones comerciales que anteriormente podían pasar inadvertidas.