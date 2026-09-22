José Omar “N” fue vinculado a proceso por fraude y abuso de confianza, luego de que una investigación lo señalara por presuntamente aprovechar su puesto dentro de una empresa para obtener equipos telefónicos y realizar operaciones respaldadas con facturas alteradas.

De acuerdo con la investigación, el imputado recibía equipos proporcionados por Telcel, algunos como beneficio de los servicios contratados por la empresa y otros mediante esquemas de financiamiento.

La Fiscalía sostiene que José Omar “N” habría presentado facturas alteradas ante el área de pagos para acreditar operaciones relacionadas con dichos teléfonos.

Las irregularidades no terminaron ahí. Cuando el trabajador presentó su renuncia, la empresa revisó los bienes que permanecían bajo su responsabilidad y detectó la falta de diversos equipos de cómputo que estaban bajo su resguardo.

Tras la denuncia, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y reunió los datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante la autoridad judicial.

José Omar “N” compareció voluntariamente y, durante la continuación de la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por ambos delitos.

Mientras continúa el procedimiento, tendrá prohibido salir del estado o del país sin autorización judicial, acercarse a la empresa y tener contacto con testigos o personas que declaren en su contra.

El juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.