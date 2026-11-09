Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) destinó 6.2 millones de pesos a la segunda fase de desarrollo de la PMX calibre 9 mm, una pistola de fabricación nacional con la que busca sustituir paulatinamente el modelo extranjero SigSauer P320 en las fuerzas armadas.

El proyecto fue denominado oficialmente «Pistola Semiautomática PMX Cal. 9 mm. (2/a Fase)» y quedó bajo responsabilidad de la Dirección General de Industria Militar.

«Desarrollar una pistola semiautomática Cal. 9 mm de reciente generación, funcional y confiable, con un costo de manufactura bajo, destinada para su empleo en las Unidades Operativas», estableció Defensa como objeto del proyecto.

Para esa segunda fase reportó 6 millones 200 mil pesos de recursos públicos.

Defensa identificó al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) como la institución pública que participó en el proyecto.

La dependencia, sin embargo, reservó la documentación que permitiría conocer los detalles técnicos del desarrollo y los términos de la colaboración.

En consecuencia, quedaron fuera de consulta pública los documentos técnicos relacionados con el desarrollo de la PMX y el instrumento de colaboración celebrado para llevarlo a cabo.

La clasificación comprende proyectos financiados dentro del programa de Investigación y Desarrollo Militar en Coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y centros de investigación.

La PMX forma parte de la ampliación de la familia de armamento mexicano Xiuhcóatl.

El desarrollo de armamento nacional de este tipo tiene un antecedente en documentos de rendición de cuentas de la Administración anterior.

Defensa informó entonces que, entre julio de 2020 y marzo de 2022, trabajó junto con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el diseño y desarrollo de una pistola semiautomática calibre 9 milímetros.

El propósito declarado era estandarizar el armamento utilizado por generales, jefes y oficiales y atender las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea.

Durante aquel proyecto se realizaron trabajos de caracterización balística, diseño, modelado y validación virtual de componentes y ensambles.

La primera etapa culminó en marzo de 2022 con un prototipo funcional.

Defensa informó además que se fabricó un lote piloto de cinco pistolas en la Fábrica Central de Herramientas mediante procesos de maquinado y electroerosión.

El objetivo posterior era llevar el arma a escala industrial mediante lotes experimental y piloto para finalmente producirla en serie y suministrarla a unidades del Ejército y Fuerza Aérea.

Durante la presentación pública de la PMX se informó que el nuevo modelo está compuesto por 57 piezas y utiliza acero de alta resistencia y poliamida 6.

La Industria Militar calculó un costo de producción de alrededor de 6 mil pesos por arma y proyectó inicialmente una fabricación de entre mil 500 y mil 800 unidades anuales.

El nuevo modelo fue presentado como una alternativa para sustituir progresivamente pistolas P320 utilizadas por la Defensa.

Las primeras armas estarían destinadas a nuevos oficiales y también podrían ser asignadas a elementos de Policía Militar, Fuerzas Especiales y Guardia Nacional.