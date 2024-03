Enrique Luján Salazar

La educación en México ha pasado por distintos avatares, pero sin duda los últimos años del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX fueron determinantes para estructurar y darle orientación a la educación nacional. Fueron tiempos convulsos marcados por el fin del porfiriato, la lucha ideológica, la cruenta revolución mexicana, las grandes desigualdades y la ignorancia rampante en los estratos sociales pobres y rurales.

En este marco histórico aparece una figura central, cuya tarea inteligente, callada, eficiente y comprometida forjó las primeras instituciones educativas, colaboró a establecer los marcos legislativos de las mismas y señalo los principios orientadores de tal educación, nos referimos al hidrocálido Ezequiel Adeodato Chávez, hijo del médico Ignacio T. Chávez.

Su formación primaria comenzó en Aguascalientes y, a partir de la preparatoria, se trasladó a la Ciudad de México, en la que estudio Leyes.

Su formación como abogado le abrió muchas puertas y su constante estudio forjó una inteligencia visionaria, rigurosa y crítica.

Sus estudios de Filosofía fueron eclécticos, desde el Discurso del Método de René Descartes a la Lógica de Stuart Mill y la Moral de Herbert Spencer. Por lo que su pensamiento quedó marcado en un primer momento por el positivismo imperante en ese momento. Sin embargo, se fue distanciando de él, primero al ver el dogmatismo y las limitaciones de ese método científico y la negación de los hechos psicológicos. Sus indagaciones y la orientación de sus proyectos siempre estuvieron orientados por una búsqueda constante de la verdad, la defensa de la libertad política e intelectual, influido por el pensamiento de su amigo Franz Boas, con quien llegó a planear una escuela internacional de maestros para los profesores mexicanos.

Entre los diferentes cargos públicos que ocupó siempre se dio tiempo para escribir textos de gran aliento, para traducir obras que creía indispensables para la educación del mexicano y al final de sus días sostener un intuicionismo y pensar en el carácter trascendente de la condición humana.

De su época positivista podemos destacar el ensayo “La sensibilidad del mexicano” de 1901, que con sus finas observaciones abrió la puerta para la reflexión del ser del mexicano, que luego retomaría Samuel Ramos y, a mediados de siglo XX, el grupo Hiperión.

Importante fue la obra de divulgación El sistema de Stuart Mill, que consideró relevante para la formación argumentativa de los jóvenes y para el aprendizaje del rigor en la investigación; así como la traducción del Síntesis de Principios de Moral de Herbert Spencer, ambas obras publicadas tanto en México como en Francia. Luego destacan en el ámbito educativo sus obras Las cuatro grandes crisis de la educación en México, Senderos de antaño, Derroteros del mañana y ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?, textos en los que plasmo los retos y su ideal de la educación mexicana. En la tercera etapa de su vida, se orientó a posiciones más espirituales, influido por Blondel y Whitehead. Destacan sus ideas sobre el Infinito, la armonía del universo y la trascendencia del ser humano plasmadas en Mi Credo y Dios, el universo y la libertad, entre otras. Es significativa su afirmación “…de un más allá del que siento que vengo y al que siento que voy, quiera yo o no quiera… Creo, al propio tiempo que el Cosmos está animado por un Infinito propósito vinculado en un Infinito Amor” (Chávez, Dios, el universo y la libertad: 13).

En cuanto a sus responsabilidades públicas y aportaciones en la conformación de una estructura educativa podemos destacar su colaboración estrecha con Justo Sierra. En 1895, Chávez presenta al ministro de Justicia e Instrucción Pública una iniciativa de reorganización de los estudios en las escuelas primarias, basada en un estudio de diferentes instituciones de varios países, que adapta al ámbito mexicano, sin querer sólo copiar modelos extranjerizantes, tal como lo sostiene en la justificación de su propuesta:

Por no tener en cuenta la cardinal observación de que el carácter, o lo que es lo mismo, la resultante de todas las condiciones psíquicas de los individuos, varían con los pueblos, se incide a veces en el absurdo de querer trasplantar, lisa y llanamente, a un país instituciones educativas, represivas o políticas que han florecido en otro, sin reflexionar en que acaso no sean aclimatables en el intelecto, en los sentimientos y en la voluntad de los pueblos a quienes se trata de mejorar… de aquí nace la lamentablemente consecuencia que tantas veces ha podido notarse, sobre todo en los pueblos de educación latina, de que, planes maravillosamente trazados sobre el papel, constituciones armónicas… se estrellan en las asperezas de la práctica (Chávez, 1901: 81).

Podemos constatar el aprecio y deferencia de Justo Sierra por el trabajo realizado por el Dr. Ezequiel A. Chávez, en las líneas de la siguiente carta:

Desde que a la simpatía y admiración que, sin hipérbole ni lisonja sentí siempre por Vd. [escribe Justo Sierra a Ezequiel A. Chávez] se ha juntado la comunión de ideales, y la de sacrificios que sólo nosotros conocemos, en tres años de labor y de fatiga moral… He podido aquilatar su valor y el inestimable tesoro de conciencia y de ciencia, de fe cívica y de fe intelectual, de sentimiento alto y puro no el que sirve para sufrir, sino el que sirve para engendrar que constituye el alma de Vd. Yo con egoísmo he tomado casi posesión de ella; sin eso me hubiera faltado un ala para volar. (Sierra, Obras Completas XIV, 1977: 23).

Destaca en la propuesta la federalización de la escuela primaria y la necesidad de neutralidad religiosa en la educación.

También en 1895 propuso la reorganización de los estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, ampliando el currículo incluyendo a la Moral y la Psicología como materias obligatorias. Para contar con las fuentes necesarias, traduce a Titcher, Stuart Mill y Herbert Spencer.

Luego funge, en varios periodos, como Director de la Escuela Nacional de Altos Estudios, que luego se convertirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Su brillante trabajo como servidor público lo llevó desde la Instrucción pública a la Rectoría de la UNAM, nuevamente por dos periodos. En ella y desde su curul como diputado siempre luchó poa la defensa de la autonomía de la UNAM y la Libertad de enseñanza (cátedra) cuando fueron amenazadas desde el gobierno federal.

Encontramos en este insigne hidrocálido una amplitud de miras, así como un amor por la educación como el alma del espíritu de un pueblo y una actitud de congruencia y servicio que se extrañan en el servicio público actual.

No podemos dejar de mencionar algunos de los más insignes reconocimientos recibidos en México y en el extranjero: Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de México en 1910, Medalla de Oro por cincuenta años de magisterio por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1941, Profesor Emérito por la UNAM en 1946, Oficial de Instrucción Pública por la República francesa, Caballero de la Legión de Honor de Francia, Comendador de la Orden del Rey Leopoldo II de Bélgica y Medalla de Oro por la Universidad de Viena, entre otros.

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes la Cátedra del Departamento de Filosofía lleva su nombre como un sencillo tributo a quien ha llevado el terruño a las más altas esferas y que le sigamos reconociendo mediante la imitación de su congruencia y su actitud y seguir aprendiendo de sus obras, proyectos y cartas ya publicadas entre el Colegio Nacional y otras editoriales.