Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de haber respondido favorablemente al tratamiento por una infección pulmonar que lo mantiene hospitalizado, Daniel Bisogno ya fue extubado y hasta se le retiró la sedación.

«Habían dicho que le iban a quitar el tubo de la respiración, pero que iban a esperar dos o tres días. Pues no: afortunadamente se lo quitaron, respondió muy bien Daniel; obviamente, ya lo despertaron.

«Yo quiero hablar de una sedación. No estuvo en coma inducido, le fueron bajando la sedación. Cuando vieron que ya podía, le quitaron el tubo, vieron que respiró», explicó su compañero en Ventaneando, Pedro Sola.

En la emisión de ayer del programa de Azteca, del cual Bisogno, de 50 años, forma parte desde hace mucho tiempo, sus compañeros aseguraron que se encontraba en recuperación e incluso consciente de lo que ha vivido las dos últimas semanas.

«Significa que Daniel pronto estará, no rapidísimo, fuera del hospital y ya iremos a verlo a su casa», completó Sola.

Bisogno fue hospitalizado los primeros días de este mes debido a una bacteria que le afectó un pulmón, órgano del que ya fue intervenido hace unos días, según compartió Pati Chapoy, titular de la emisión.

A mediados del 2023 Bisogno se ausentó del programa por unas semanas tras sufrir un problema de várices en el esófago que lo llevó a bajar más de 30 kilos.