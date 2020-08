Lamentan choferes de camiones urbanos que el ciclo escolar vaya a continuar en línea de manera inicial ante la pandemia, lo cual seguirá impactando fuertemente en sus ingresos, ya que siguen sin ver la suya en su economía, reconoció el secretario general del Sindicato de Transportistas, Roberto Mora Márquez.

El representante de los operadores afirmó que el hecho de que no haya clases presenciales en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades les pega por mucho ya que sigue sin haber pasaje suficiente, lo que impacta directamente en los gastos de las propias unidades, por lo que deberán seguir haciendo lo mismo, al tener que trabajar únicamente con el 50, 60 o máximo un 70% de los camiones para así a su vez, apoyar también y que haya los menos contagios posibles de COVID-19.

Mora Márquez reconoció que esta situación les impacta fuertemente a todos los choferes en su economía, toda vez que los ingresos por pasaje se han visto disminuidos en más de un 50%, “porque la situación es crítica, dura y difícil para todos, pero tenemos que echarle ganas, tenemos que seguir trabajando y buscar el sustento. Hacer el rol para los compañeros que están desocupados. Ocuparlos en las unidades que andan trabajando y así, pues llevarnos todos, poquito a los hogares”.

En materia de contagios entre los operadores, comentó que hasta el momento sólo han tenido un caso registrado y reportado en días pasados, cuyo operador afortunadamente se encuentra mejor de salud. “El compañero ya la libró, ya está en piso, ya está respirando por sus propios pulmones y ya está fuera de peligro. Afortunadamente ha sido el único caso y espero que sigamos igual, que no haya contagios y no haya mayores problemas entre el gremio”.

