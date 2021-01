Las sucesivas reformas a las leyes electorales, tanto federales como locales, han cambiado radicalmente las reglas del juego, obligando a los partidos que repartan las candidaturas entre hombres, mujeres, jóvenes y grupos originarios, para ello se fijó el porcentaje que le corresponde a cada segmento, lo que supone una igualdad político-electoral al estar representados todos los que forman parte de la sociedad.

La cuestión radica en que las autoridades electorales han ido más allá, al exigir que en tal o cual posición vaya un hombre o una mujer, según el leal entender de los funcionarios, al considerar que así se asegura que no se cometan abusos, sin embargo con esto despojan a los partidos del derecho que les asiste de designar a sus abanderados y sepulta el propósito de los estrategas que ven reducido sustancialmente su campo de acción.

Se asegura que se llegó a ese extremo porque los hombres se apropiaban de las candidaturas, dejándole a las féminas aquellas en que no había posibilidades de triunfo, por lo que en aras del equilibrio se decide desde el principio del proceso cómo será la distribución y a la que deben sujetarse los organismos, que de no hacerlo se negará el registro del candidato.

Esa supuesta armonización genera serios problemas internos, ya que hay quien tiene meses y hasta años haciendo “talacha” en un lugar y cuando está a punto de materializar su sueño le dicen que ese distrito o alcaldía es para el sexo opuesto, lo que desemboca que de la protesta se pase a la renuncia de su militancia y en seguida sea atraído por otro partido, a sabiendas que tiene un capital político que puede redituarle un número importante de votos y hasta hacerse de la victoria, o que se vaya por la vía independiente y aproveche su carisma para hacerle un boquete a los partidos.

En la misma situación está una mujer que tiene una imagen positiva en el sector en donde vive, pero resulta que a la hora en que se debe cumplir con las órdenes de la jefatura electoral se la hace a un lado, lo que es aprovechado por la oposición para atraerla a sus filas.

Asimismo, con motivo de los comicios que tendrán lugar el 6 de junio crece el movimiento femenino que exige el 50% del total de las candidaturas, lo que de lograrlo dejaría a los varones en una situación muy precaria, puesto que una parte de las candidaturas que le dejen será para jóvenes de ambos sexos, con lo que se caería al otro extremo de lo que se pretende remediar.

Hasta el momento no se han presentado sobresaltos en ninguna de las instituciones locales, aún cuando ex miembros de algunas de ellas se mencionan que irán por otras siglas, pero como tienen bastante tiempo fuera se les considera que están totalmente desarraigados, en cambio a nivel nacional hay una serie de acomodos para las gubernaturas y presidencias municipales, donde el brincadero está a la orden del día, debido a los motivos que se expresan en los párrafos anteriores.

Aunque no hay una fórmula que termine con esta situación, puede intentarse una contrarreforma electoral, en la que permanezca el prorrateo de candidaturas pero sin que se obligue a los partidos a que tal o cual posición sean para uno de los sexos, dejándolos que de acuerdo a su criterio o interés político elijan cuál será para los hombres y cuál a las mujeres.

Tiene que analizarse detenidamente lo que se ha hecho y cómo debe mejorar, siempre pensando en el bien superior de la ciudadanía, que por regla general es la que menos cuenta y de la que se acuerdan sólo para que vaya a votar, cuando es la que debería estar en el centro de la atención y de las decisiones.

A CUIDARSE

La aparición en Mexico del primer caso de la variante del coronavirus, altamente infecciosa que surgió en el Reino Unido, obliga a tomar mayores medidas de protección, por lo que el uso del cubrebocas tiene que ser obligatorio, además de las otras medidas sanitarias ya conocidas.

El hombre, de origen inglés, viajó el 28 de diciembre de Ámsterdam a la Ciudad de México y de ahí a Matamoros, Tamaulipas, en principio no presentaba síntomas pero en los primeros días de este mes fue hospitalizado por una baja en sus niveles de oxigenación y finalmente intubado el 9 de enero, lo que obligó a las autoridades a llevar a cabo una investigación para detectar a las personas que viajaron con él en los dos vuelos y determinar si están intactos o presentan algún indicio.

En el estado de Nuevo León también se indaga un caso que pudiera ser similar, aunque está en su fase primaria, de cualquier manera hay alerta para en su momento aplicar los mecanismos necesarios que permitan frenar su presencia, por ello se insiste que nadie debe bajar la guardia, teniendo en cuenta que el Reino Unido (RU) enfrenta una crisis sanitaria ante la presencia de esa cepa.

Que nadie se confíe de las actitudes que asumen aquellos que rechazan el uso de la mascarilla, pese a que son figuras públicas, porque es tanto como retar a la muerte, tal como le ocurrió al presentador brasileño de TV Stanley Gusman, que en todo momento rechazó las medidas de aislamiento social debido a la pandemia. Fiel seguidor de las teorías negativas del presidente Jair Bolsonaro, dijo que iría a ver a su padre y a su madre “y no voy a matarlos”, sin embargo cinco días después de esas declaraciones empezó a sentir los síntomas de la enfermedad, el 4 de enero sintió que le faltaba el aire y fue ingresado en estado grave a la unidad de cuidados intensivos y poco después murió.

El problema para México es que mientras en Europa gran parte de los países suspendieron los vuelos desde el RU, aquí no hubo cambios, por lo que siguieron arribando los viajeros desde Inglaterra, sin que hubiera una vigilancia especial y un seguimiento para determinar si estaban sanos, lo que motivó que la persona que hoy es atendida en Tamaulipas hubiera viajado sin restricción alguna hacia la capital del país y luego a Matamoros.

Frente a cualquier posibilidad, por mínima que sea, es preferible tomar medidas preventivas y una de ellas es el uso del cubrebocas, lo mismo el lavado ineludible de manos cuantas veces sea necesario, uso de gel antibacterial, guardar la distancia y evitar lugares concurridos, además de salir de casa sólo lo necesario. En donde cada quien está para cuidarse y al mismo tiempo velar por los demás

PADECEN LAS “COMBIS”

Las “combis” constituyen uno de los servicios indispensables en la vida de los municipios, ya que sin estas camionetas serían difíciles los traslados de un lugar a otro y hacerlo en taxi está fuera del alcance económico de los habitantes, al igual que en medios particulares, en que habría peligro para la integridad física. Los concesionarios han tenido etapas difíciles, pero ninguna como la vivida a lo largo de 2020, con una baja sensible de usuarios debido a la emergencia sanitaria y al cierre de planteles escolares, cuyo alumnado utiliza a diario este servicio El presidente de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo, Armando Santana Valdez, informó que tienen el compromiso de renovar 25 vehículos que ya cumplieron el tiempo de vida útil, sin embargo no cuentan con recursos para comprarlas o adquirir un crédito, en función de que el ingreso es inconstante, resintiéndose inclusive con una baja de pasajeros tradicionales. La única salida que tienen es que el gobierno del estado, a través de la Dirección de Movilidad, les otorgue algún apoyo, máxime que no se prevé alza en las tarifas, no obstante que enfrentan gastos obligados como es el pago de impuestos y la cuota al Seguro Social. Aunque la ley de movilidad no contempla una prórroga para la renovación del parque vehicular, se hacen gestiones para que movilidad y la Secretaría de Finanzas atiendan sus peticiones, teniendo en cuenta que su intención es pagar en el momento que esto mejore, y se tenga en cuenta que si no son escuchados los obligaría a parar las unidades en detrimento de los moradores de cada municipio, que las requieren para sus desplazamientos.