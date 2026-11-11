El secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, llamó a los empresarios y comerciantes que sean víctimas de extorsión a recurrir a las autoridades y utilizar los canales institucionales de denuncia.

Señaló que, aunque este delito continúa entre las principales afectaciones al sector empresarial, en los últimos meses ha observado una disminución en los reportes relacionados con establecimientos de entretenimiento, restaurantes y bares.

Explicó que el Municipio mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para atender hechos delictivos y facilitar la presentación de denuncias. Detalló que los policías municipales, como primeros respondientes, cuentan con tabletas electrónicas para recibir denuncias directamente en el lugar de los hechos e iniciar las carpetas de investigación, sin que las víctimas tengan que trasladarse a una agencia del Ministerio Público.

García López sostuvo que las personas afectadas deben acercarse a las instituciones, al considerar que actualmente existen autoridades que brindan atención y acompañamiento a quienes enfrentan este tipo de situaciones.

Respecto a las extorsiones en bares, antros, cantinas y restaurantes, aseguró que ha percibido una disminución durante los últimos meses y que este delito no constituye una problemática recurrente en dichos establecimientos. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI mantienen el tema en la agenda de seguridad empresarial.