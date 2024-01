El Instituto del Deporte de Aguascalientes (IDEA) intensifica sus esfuerzos para conformar equipos que representarán al estado en los próximos Juegos CONADE. En este marco, se están llevando a cabo preselectivos en diversas disciplinas para identificar a los atletas más destacados.

Recientemente, el IDEA invitó a jóvenes de 15 a 17 años a participar en los preselectivos de baloncesto y baloncesto 3×3. La fecha límite de inscripción originalmente era este viernes, pero se ha extendido hasta el 17 de enero. Las inscripciones se realizan en la Coordinación Estatal de Baloncesto, Av. Adolfo López Mateos No. 1608, Fracc. Bona Gens, edificio CADA. Es relevante mencionar que no hay costo de inscripción y los interesados deben presentar la siguiente documentación en formato digital: acta de nacimiento, CURP, identificación vigente con fotografía (INE, credencial estudiantil, pasaporte, constancia de estudios) y una fotografía reciente del inscrito.

El objetivo de este período adicional de inscripciones es aumentar el número de atletas y equipos en el preselectivo, con la finalidad de formar equipos altamente competitivos para los Juegos CONADE. Además, se anunció que los ganadores de las categorías en estos preselectivos recibirán como incentivo un pase para asistir a un juego de la G League y ver en acción a los Capitanes. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 970 1350, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.