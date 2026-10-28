Natalia Vitela y Claudia Guerrero

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el escándalo de Guadalupe Taddei, ex Consejera Presidenta del INE, quien renunció al cargo tras revelarse anomalías en contratos, conflictos de interés y presunta corrupción en asignaciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum puso la mira en la gestión de Lorenzo Córdova y pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar también los contratos otorgados durante su Administración.

«La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo., tanto en el periodo de Guadalupe Taddei, como previamente, y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas.

«Lo importante, desde mi punto de vista, es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoria Superior de la Federación no sólo del último año, sino todos los señalamientos que ha habido».

Ayer, la Presidenta pidió profundizar en la fiscalización interna del órgano electoral luego de que Grupo REFORMA reveló que, pese a la salida de la consejera, el llamado «taddeísmo» sigue enquistado en el Instituto, con 11 de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva identificados por fuentes electorales como cercanos a la ex consejera presidenta.

La Presidenta además recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, con Pablo Gómez al frente, congeló cuentas de estas empresas y fue un amparo quien le retiró este congelamiento y pudieron seguir operando.

«Que haya transparencia de entonces y del último periodo, es muy importante, no puede haber. una sombra de conflicto de interés, corrupción, tiene que abrirse, transparentarse, y no puede volver a ocurrir».

Cuestionada sobre si el INE está colonizado por el partido Morena, como acusan partidos opositores, la Mandataria dijo que la mayoría de los que trabajan ahí son de la época de la creación del INE o del Instituto Federal Electoral y pertenecen a l servicio profesional de carrera.

«El 90 por ciento de las y los trabajadores son de aquella época. Algunos de la época de Lorenzo Córdova, la mayoría, la gran mayoría.

Grupo REFORMA publicó que los funcionarios colocados por Taddei permanecen en áreas estratégicas relacionadas con Administración, adquisiciones e informática.

Entre ellos figuran Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios, y José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, a quienes las fuentes vinculan con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con empresas que mantienen contratos con el organismo.

Sheinbaum pidió que el Órgano Interno de Control del INE entregue a la ASF toda la información relacionada con las investigaciones abiertas por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Sostuvo que la fiscalización debe identificar posibles usos indebidos de recursos públicos y deslindar responsabilidades, sin limitarse a faltas administrativas menores.

Además criticó que se atribuya la corrupción a Morena.

«Tiene que ser gente proba (en el INE) y tiene que haber auditorías permanentes, totalmente de acuerdo. Pero que no nos vengan ahora a decir. que el problema es Morena».