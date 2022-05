Natalia Vitela y Fernanda Carapia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A través de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud está actualizando la fecha de uso de las vacunas contra Covid-19 que vencieron en abril para su aplicación en los meses de mayo y junio, informó Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En la primera semana de marzo, refirió, México recibió más de 18 millones de dosis de la vacuna de Astra Zeneca a través del mecanismo Covax, y entre marzo y abril se emplearon más de 13 millones de estas vacunas.

«La Secretaría de Salud de México está actualizando la utilización de estas vacunas para los próximos meses de mayo y de junio, de acuerdo con la fecha de caducidad de cada lote», indicó.

«México cuenta con una autoridad reguladora, Cofepris, que puede realizar las test y, en coordinación con el proveedor, hacer la extensión de la utilización, de la fecha de utilización, como lo hacen las autoridades reguladoras del todo el mundo, si es necesario», señaló.

Grupo REFORMA publicó que alrededor de 14.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 están a punto de ser inservibles, y con ello se perderían aproximadamente 72 millones de dólares, según Xavier Tello, analista de temas de salud pública.

En Jalisco, la Secretaría de Salud estatal informó que el Gobierno federal notificó a los estados sobre la ampliación de la vigencia de los biológicos a través de una carta.

«El Gobierno federal mandó carta de ampliación de caducidad para varios lotes que tienen fecha del 30 de abril», precisó.

Sin embargo, aseguró que la dependencia estatal no ha aplicado en el estado los biológicos que expiraron.

«No se precisó cuál sería el lapso de ampliación de la caducidad, sólo se informó que era variada y dependía del lote», detalló.

A finales de abril, la Coordinadora Estratégica del Gabinete de Desarrollo Social en Jalisco, Anna Bárbara Casillas, reconoció que el estado recibió un lote de vacunas que estaría próximo a vencer y que fue «sacado» para su aplicación en la jornada intensiva que se inició justo en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

El martes, el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, aseguró que no hubo desperdicio de vacunas anticovid, ya que todo el biológico que estaba por caducar se aplicó en tiempo y forma.

Carlos Alonso Reynoso, investigador en Salud Pública, explicó que la fecha de caducidad en las vacunas significa que el fabricante no garantiza que tenga una inmunidad plena después de ese tiempo.

«No necesariamente implica un riesgo inherente al propio biológico, simplemente se tendrá menor o nula efectividad», dijo.

Respecto a la ampliación de caducidad, el investigador refirió que sí se puede hacer, siempre y cuando sea con garantía del fabricante.

«Tiene que ser con el aval del laboratorio y de las autoridades sanitarias y bajo criterios bien establecidos», explicó el especialista.

¡Participa con tu opinión!