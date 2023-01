Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Alrededor de 101 planteles escolares de los municipios de Culiacán, Badiraguato, Rosario y Escuinapa, en Sinaloa, no han retornado a clases debido a la preocupación de que se desaten hechos violentos derivados de la detención de Ovidio Guzmán.

Lo anterior fue confirmado por la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, quien detalló que el regreso escolar tras vacaciones decembrinas estaba programado para este 9 de enero, sin embargo, no todas las escuelas volvieron a clases.

«Tenemos el reporte de que son 101 escuelas en todo el estado que no abrieron, se concentran principalmente en la zona del conflicto de Jesús María y las comunidades de esa zona en municipios de Rosario, Escuinapa y en una parte de Badiraguato», informó la funcionaria.

«En cuanto a Rosario, Escuinapa y Badiraguato tenía que ver con rumores, temores, la incertidumbre propia que nos ha dejado lo acontecido el jueves pasado».

En Culiacán, dijo, sólo una de las escuelas de educación pública no regresó a clases, mientras que otras lo hicieron de forma virtual y algunos otros planteles lo pospusieron.

Domínguez Nava apuntó que en Jesús María, la comunidad en donde se detuvo al hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, se dialogará con los directivos de los planteles para establecer una fecha para que menores de edad regresen a planteles de educación básica y media.

Esta fecha, apuntó, estará sujeta a las instrucciones de las autoridades de seguridad.

La funcionaria agregó que en esta comunidad se están revisando los planteles para conocer si hubo algún daño en la infraestructura luego del operativo del jueves 5 de enero cuando se detuvo al capo Ovidio Guzmán.

Aunque hasta ahora no se han detectado daños evidentes, señaló que las familias prefieren resguardarse.

Agregó que se han enviado recomendaciones a los maestros para recuperar la confianza en los padres de familia para que manden a los niños a la escuela, mientras que la secretaría de Salud ha dispuesto personal médico para atender a los infantes que requieran atención psicológica.

Ayer, Grupo REFORMA publicó que la Secretaría de Salud de Sinaloa reportó que habitantes de la comunidad rural que quedaron atrapados en la batalla por la violenta captura de Ovidio Guzmán padecen estrés postraumático y que envió apoyo psicológico.

Luego de que autoridades informaron sobre la llegada de al menos mil 500 militares para reforzar la seguridad, un grupo de pobladores de Jesús María se manifestó en el Palacio de Gobierno estatal para rechazar el arribo de más elementos.