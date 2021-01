Jorge Cano Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intentará sacar el mayor provecho en el cobro de adeudos fiscales antiguos.

De acuerdo con especialistas, como los adeudos más antiguos tendrán una condonación de multas muy baja, la autoridad buscará obtener de esos contribuyentes el máximo ingreso.

Cambios en la Resolución Miscelánea 2021 indican que la condonación de multas no dependerá de la situación financiera de las empresas como ocurría hasta el año pasado, sino de la antigüedad de los adeudos o créditos fiscales.

El decreto presidencial de 2019 sólo prohíbe la condonación del adeudo, pero no de multas.

Hasta el año pasado, dependiendo del grado de apalancamiento de las empresas, las condonaciones de multas iban de 20 al 100 por ciento, con los niveles más altos para las más endeudadas.

Ahora, las condonaciones serán de hasta 70 por ciento para los adeudos con menos de un año de antigüedad y de 20 por ciento para los que tengan más de 5 años, explicó Guillermo Mendieta, miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Esto indica que el fisco se prepara para sancionar adeudos fiscales antiguos sin importar la situación financiera de las empresas, afirmaron fiscalistas.

“Comenzarán a cobrar créditos fiscales más antiguos, ya que entre más antiguo sea el crédito más intereses genera, y ahora se aplicarán menos reducciones de multas.

“A la autoridad no le importará si están muy apalancados por Covid. Si ahora se hace una auditoría y se finca un crédito, lo máximo que se puede condonar es 70 por ciento, es decir, se tendría que pagar 30 por ciento de multas más recargos y actualizaciones”, explicó Mendieta.

Los cambios indican que la autoridad fiscal no tomará en cuenta el gran nivel de apalancamiento que sufrieron las empresas por la pandemia del Covid y que buscará incrementar su recaudación de accesorios al cobrar adeudos anteriores a 2019, agregó Joan Borbolla, director de B&B Consulting.

“Por el confinamiento y la crisis por la pandemia va a haber mucha gente que deje de pagar impuestos en 2020. Para estos contribuyentes va a ser positivo.

“Ahora, los grandes contribuyentes que hayan tenido adeudos de 2019 y años anteriores van a tener que pagar los accesorios a un mayor porcentaje y se va a volver más difícil cubrir esos adeudos fiscales por su nivel de apalancamiento”, manifestó.

Actualmente para acceder a programas de condonación se necesita cumplir con ciertos requisitos del Código Fiscal de la Federación, como haber presentado todas las declaraciones de los tres últimos ejercicios y no estar sujeto a investigaciones penales, entre otras, explicó Mendieta.

Además, sólo se puede acceder a esta facilidad una vez por ejercicio fiscal, siempre y cuando se hayan saldado adeudos de ejercicios anteriores, aclaró Borbolla.