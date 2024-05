Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Lejos de ahorros por austeridad, el Gobierno federal ha echado mano del fondo «salvavidas» de las finanzas públicas País y prácticamente lo exprimió.

Al cierre de 2018, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) contaba con 318 mil 108 millones de pesos, pero a fines del año pasado el monto se redujo a sólo 40 mil 524 millones, una caída real de 87 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda.

El FEIP, que depende de Hacienda, se creó para reducir efectos adversos sobre las finanzas públicas cuando se registran periodos de recesión o los ingresos son menores a los estimados para un año fiscal.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aseguró que si la austeridad fuera cierta este y otros fondos habrían incrementado sus recursos.

«Si hubiera sido cierta la austeridad, hubiera esperado que más recursos se fueran a restituir fondos, si hay tantos ahorros se hubieran destinado a seguros contra las crisis, pero se fueron a otras cosas como pensiones, por ejemplo», señaló en entrevista.

En 2020, buena parte de los recursos del FEIP fueron para atender la emergencia detonada por la pandemia de Covid-19, y aunque desde entonces muestra recuperaciones, el saldo aún se encuentra muy por debajo de los niveles que mostraba al cierre del sexenio pasado.

El uso de este fondo durante la pandemia estuvo justificado, añadió Macías; sin embargo, no recuperar el nivel es preocupante, sobre todo ante mayores gastos ineludibles –como las pensiones– y la falta de una reforma fiscal que permita obtener mayores ingresos.

«Los fondos están muy bajos como para poder atender otra eventualidad como la de 2020; hay que estar conscientes de que tenemos finanzas públicas a las que debemos ponerles atención», agregó.

Este fondo «salvavidas» se alimenta con una fracción de los ingresos petroleros transferida por el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) e ingresos excedentes.

En 2023, recibió 14 mil 758 millones de pesos, derivados de transferencias del FMP y de productos financieros.

No obstante la importancia del FEIP, esta Administración no se ha preocupado por generar mecanismos que fortalezcan sus reservas y ha optado por alimentar otros fondos.

Por ejemplo, los recursos en los fideicomisos a cargo de militares sumaron al cierre del año pasado 81 mil 200 millones de pesos, mil por ciento más que en 2018, último año del sexenio pasado, expuso en marzo México Evalúa en un análisis.

«Con ello, se hace evidente el doble discurso sobre el uso de fideicomisos. Mientras que los controlados por entes militares se han incrementado, el saldo total depositado en el FEIP cayó frente al monto de 2018», añadió.