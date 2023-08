Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La compensación vitalicia a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado ya significó un desembolso de mil 877 millones de pesos, pagados de manera retroactiva a la emisión del decreto.

El pago incluye un salario mensual, más seguro de vida y aguinaldo y corresponde a un grupo de trabajadores que tenían al menos 19 años 6 meses y un día de antigüedad al momento en que fue cerrada la empresa eléctrica en el 2009 por el Gobierno de Felipe Calderón.

Los mil 877 millones de pesos equivalen a la pensión anual universal para 122 mil 680 adultos mayores o la inversión destinada al Hospital Regional del IMSS en Navojoa, Sonora, con 90 camas y 19 especialidades.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) informó públicamente que pagó todo el año 2022 a 7 mil 200 ex trabajadores, a pesar de que el decreto fue anunciado en agosto de ese año.

El argumento para beneficiarlos es que esos trabajadores vieron «truncada su jubilación», pues cuando fueron despedidos les faltaba poco para llegar a la antigüedad de 25 años, que era requisito para retirarse.

La percepción vitalicia que ya reciben mensualmente varia según su antigüedad: es de 50 por ciento si tenían 19 años y puede ser de 100 por ciento si ya tenían 24 años de antigüedad.

AMLO decretó en agosto del 2022 esa compensación en beneficio de trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aliado político del tabasqueño cuando era candidato opositor.

Por el decreto presidencial, la Secretaría de Hacienda entregó al Indep mil 877 millones de pesos, de los cuales fueron dispersados inicialmente mil 636 millones para cubrir los pagos «retroactivos» del 2022.

El costo de esta compensación vitalicia irá incrementándose, pues el decreto presidencial obliga a un ajuste inflacionario, además de que la nómina se incrementará con la incorporación de más de mil ex trabajadores que tampoco alcanzaron jubilación en su momento y que a partir de este 1 de agosto deben tramitar la comprobación de su antigüedad.

El Frente Amplio de Unidad (FAU), organización disidente del SME que actualmente gestiona la inclusión de los trabajadores faltantes para la compensación, afirma que la mayoría de los trabajadores que obtuvo inicialmente ese beneficio estaría recibiendo entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales.

Una vez acreditada la antigüedad del grupo que había quedado excluido, el Indep estima que el beneficio alcanzará a 8 mil 892 trabajadores que no alcanzaron jubilación.

Esta erogación mensual es adicional al pago legal de jubilaciones de LyFC que, de acuerdo con Rosendo Flores, uno de los líderes del FAU, alcanza a 14 mil 200 ex trabajadores electricistas.