Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Artistas españoles como Alejandro Sanz, David Bisbal, Mónica Naranjo y Antonio Banderas expresaron su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, España, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron.

A través de redes sociales, los famosos compartieron mensajes de condolencias y apoyo a los familiares de las víctimas, así como a los equipos de emergencia.

Desde México, Alejandro Sanz manifestó su consternación por la tragedia. “Me despierto en México con el corazón encogido y el alma rota. Qué dolor tan hondo”, escribió el cantante, quien también reconoció el trabajo de los rescatistas.

David Bisbal lamentó el accidente y envió palabras de fortaleza a los afectados, mientras Mónica Naranjo resumió sus sentimientos con la expresión “Dolor, rabia e impotencia”. Antonio Banderas publicó: “Sin palabras, solo dolor”.

Hombres G, Pablo Alborán y Mario Casas también se sumaron a las muestras de solidaridad.

Los reyes Felipe VI y Letizia expresaron su preocupación mediante un comunicado difundido por la Casa Real.

El accidente ocurrió entre Urda y Los Yébenes, donde los servicios de emergencia atendieron a los pasajeros. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del choque.