El sector comercio aboga por la recuperación del centro comercial Expoplaza, que tras la celebración de la Feria Nacional de San Marcos ha lucido como un «elefante blanco», al igual que en los últimos años, con una gran mayoría de locales abandonados.

Miguel Ángel Breceda Solís, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, consideró que la reactivación de ese punto comercial requiere el involucramiento de las autoridades del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

Sostuvo que la reapertura de los locales en Expoplaza debe ser incentivada por las mismas autoridades de Gobierno, donde incluso se podrían generar reactivación con la ocupación de espacios para servicios gubernamentales.

Breceda Solís señaló que la Canaco no puede intervenir directamente porque no cuenta con condóminos del centro comercial que estén adheridos a la cámara.

«Queremos que, en un momento determinado, Expoplaza funcione. No podemos tener injerencia, pero queremos que haya algún comercio en el lugar, impulsado por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal», manifestó.

Subrayó que existen problemas de origen debido a la falta de entendimiento entre los condóminos que forman parte de Expoplaza, donde un propietario posee el 50% de las propiedades, mientras que los pequeños comerciantes que conforman la otra mitad suelen tener diferencias entre ellos.

Indicó que esto ha generado dificultades en la organización del condominio, ya que usualmente el socio mayoritario toma las decisiones y no se llega a un acuerdo en aspectos de organización interna.

Expuso que se debe buscar la comunión entre los condóminos, donde se pueda lograr una estrategia que beneficie a todos los propietarios, con el uso funcional del estacionamiento, así como de los requerimientos de patrocinios y publicidad que se necesitan para que el centro comercial pueda promocionarse y resulte atractivo para los consumidores.