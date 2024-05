Exponen abuso de poder

Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX. -A ojos de Belinda, que en la serie se puso en la piel de la bailarina del programa Paola Durante, la producción tuvo el acierto de plasmar el abuso de poder.

El comportamiento de Paco Stanley (interpretado por Roberto Duarte) con sus subordinados es un ejemplo de ello, pero también participaba cualquier persona que pudiera tener una mejor posición respecto a otras.

«Todos los hombres del programa abusaban del poder, Paola era un corderito, en esa época era súper joven, queriendo conseguir un sueño y todos a su alrededor abusaban de eso. Creo que ella se sintió completamente vulnerable y creyó. En el 2024 siento que ya las mujeres no nos dejamos, pero en esa época…

«Cuando empecé de chiquita, si me decía alguien ‘párate ahí, haz esto’, hacía lo que me decían, no tenía ningún poder de nada. Gracias a Dios no crecí en los 90 porque no sé qué hubiera sido, pero también a mí me tocó un abuso de poder fuertísimo en la televisora

En su actuación como Brenda Bezares, Zuria Vega llegó a horrorizarse por las situaciones que tuvo que afrontar aquella mujer antes y después del asesinato de Paco Stanley.

Porque fue tanto expuesta en programas cómicos con el pretexto de hacer reír, como en los noticieros que cubrieron el crimen, los cuales acosaban a la pareja, que completa Mario Bezares.

«Brenda era la mamá expuesta en vivo, totalmente vulnerada y también sus hijos. En los 90 lo importante era el chiste que hacían este par de hombres, no importaba lo que le pasaba a la mujer parada con sus niños.