CDMX. -El Museo Victoria y Alberto en Londres albergará una exposición titulada Taylor Swift: Songbook Trail, la cual mostrará diversos artículos de moda que marcaron la carrera de la cantautora estadounidense.

Entre las piezas que visitantes podrán apreciar a partir del 27 de julio están el vestido negro de olanes que presumió Swift en el video de «Fortnight», de su reciente álbum The Tortured Poets Department.

Asimismo, se confirmó que estarán a la vista unas botas vaqueras personalizadas que lució en su era debut en 2007.

«Estamos encantados de poder mostrar una gama de looks icónicos usados por Taylor Swift en el V&A este verano. Cada uno celebra un capítulo en el viaje musical del artista. Las canciones de Taylor Swift, como objetos, cuentan historias, a menudo basadas en el arte, la historia y la literatura», compartió Kate Bailey, curadora, en un comunicado.

Este fin de semana Swift acumuló otro récord luego de permanecer por décima semana consecutiva en el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200 con The Tortured Poets Department.