Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Julio César Chávez parecía invencible sobre el ring, pero su pelea más difícil comenzó cuando se apagaron los reflectores. En “Chávez vs. Chávez”, serie de cinco episodios que se estrena en ViX, el excampeón mundial de peso superpluma, ligero y superligero relata su ascenso, caída y recuperación, además de su lucha cotidiana contra las adicciones. El primer capítulo también se transmitirá por Las Estrellas.

Chávez afirma que la producción mostrará al hombre detrás del ídolo y episodios dolorosos de su vida. Recuerda que alcanzó la cima con disciplina y perseverancia, pero creyó haberlo conseguido todo y cayó en el alcohol y las drogas. Perdió a su familia, sufrió su primera derrota y llegó a pensar en quitarse la vida. Tras cometer numerosos errores, sostiene que pudo levantarse, ayudar a sus hijos y orientar a otras personas.

El exboxeador, de 64 años, espera que su testimonio motive a jóvenes que enfrentan problemas de adicción y les recuerde que existe una salida. Lleva 18 años sin consumir y considera que contar su historia lo obliga a mantenerse como ejemplo.

La serie también aborda sus relaciones con personajes del narcotráfico y la política mexicana. Chávez reconoce su amistad con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien apoyó durante su campaña presidencial, y asegura que este intentó auxiliarlo durante sus peores momentos. Recuerda que, tras vencer a Héctor “Macho” Camacho en 1992, convivió en una fiesta con Arellano Félix, Amado Carrillo, “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada, antes de reunirse con Salinas.