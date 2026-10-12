CDMX. -Angélica Rivera llevará su vida a la pantalla con una serie autobiográfica que llegará a Netflix en 2027 y será protagonizada por su hija, Sofía Castro.

La producción, según anunció la plataforma, recorrerá la trayectoria de Rivera desde las telenovelas hasta su etapa como Primera Dama de México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Netflix compartió una foto de ambas actrices para anunciar el proyecto, que mostrará, se aseguró, los retos, sacrificios y consecuencias que enfrentó «La Gaviota» durante su paso por la política y su exposición ante la opinión pública.

«Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse», expresó Rivera.