La Expo Prepas y Universidades 2026 arrancó este lunes 19 de octubre en Aguascalientes, con una proyección de 13 mil asistentes durante sus dos jornadas, para acercar a estudiantes de secundaria y bachillerato a las opciones disponibles para continuar sus estudios, informó Noé García Gómez, director de Educación Media Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.

El encuentro se realiza en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, con entrada gratuita y actividades de orientación vocacional, talleres, conferencias, bootcamps y campamentos. La programación se desarrollará este martes de 8:00 a 18:00 horas.

García Gómez explicó que la expo está dirigida a estudiantes de secundaria que deben elegir preparatoria y a jóvenes de bachillerato próximos a ingresar a la universidad.

También se promueve la participación de padres de familia para acompañar estas decisiones, que deben considerar las habilidades, los intereses y el proyecto de vida de cada estudiante.

En cuanto a la oferta educativa, señaló que el estado cuenta con 190 preparatorias públicas distribuidas en 16 subsistemas. Además, se proyecta abrir cuatro bachilleratos generales en Jesús María, San Francisco de los Romo, Cosío y Calvillo, así como una preparatoria tecnológica en el oriente de la capital.

A estas acciones se suma el Bachillerato Cívico Estatal, ubicado en el suroriente de la ciudad, y la incorporación de cuatro nuevos telebachilleratos. García Gómez indicó que la expansión de la oferta educativa dependerá de las necesidades de cobertura y matrícula para acercar la educación media superior a más comunidades de Aguascalientes.