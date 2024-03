José de Jesús López de Lara

Una explosión en un centro de carburación de la empresa Gas Noel, ubicado en el municipio de San Francisco de los Romo, provocó una masiva movilización de cuerpos de rescate. El incidente dejó un saldo de dos personas con quemaduras y considerables pérdidas materiales.

El siniestro se originó por una fuga en el andén de llenado y, al no poder ser controlada, desencadenó la explosión.

El suceso ocurrió el domingo a las 10:40 de la mañana, en la planta de Gas Noel situada en el kilómetro 1+900 de la carretera federal No. 25, cerca del poblado El Puertecito de la Virgen, en San Francisco de los Romo.

Al lugar acudieron Bomberos Estatales, Bomberos Municipales de Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga, además de ambulancias de la Cruz Roja, ISSEA y Protección Civil Municipal. También brindaron apoyo agentes de la Guardia Nacional, militares de la XIV Zona Militar, policías estatales, policías viales y preventivos de Aguascalientes, quienes cerraron la circulación vehicular en varios puntos estratégicos.

De manera simultánea, personal de Protección Civil Estatal y Municipal de varias localidades evacuó a los habitantes de la zona y a trabajadores del Parque Industrial Valle de Aguascalientes (PIVA).

Por más de tres horas, los bomberos trabajaron para controlar y extinguir el fuego originado en el andén de llenado, donde se almacenaban más de mil tanques de gas LP.

Con la coordinación aérea del helicóptero Fuerza Uno de la Policía Estatal y el uso de motobombas de ataque rápido, se logró sofocar las llamas, que alcanzaron más de 30 metros de altura y amenazaban con extenderse a los tanques de almacenamiento de gas LP, que contenían dos millones de litros del compuesto.

Los bomberos, arriesgando sus vidas, enfriaron los cilindros de gas, los cuales comenzaron a dañarse y a explotar debido al intenso calor.

El incidente consumió un total de 1,088 tanques de gas LP de diversas capacidades y causó el colapso de la bodega de almacenamiento de aproximadamente 428 metros cuadrados. También resultaron dañadas seis camionetas repartidoras y dos grúas de Gas Noel. Varios bomberos fueron atendidos por deshidratación e intoxicación por inhalación de humo, aunque no necesitaron traslado hospitalario.

Dos trabajadores resultaron lesionados y fueron trasladados al HGZ No. 3 del IMSS, en Jesús María; uno de ellos, identificado como José Adolfo, de 37 años, presentaba quemaduras en el 80% de su cuerpo, y su estado de salud se reportó como delicado.

Fue clave el apoyo de personal de la Dirección de Parques y Jardines de Aguascalientes, Rincón de Romos y particulares, quienes con camiones cisternas proveyeron más de 200 mil litros de agua para las labores de extinción del fuego.