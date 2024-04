Durante la madrugada del pasado lunes 15 de abril, se produjo la explosión de una fábrica de pirotecnia en el municipio de Loreto, Zacatecas, cuyo estruendo se escuchó hasta el poblado de Crisóstomos, en el municipio de Asientos.

Debido a que la fábrica se encuentra en una zona despoblada y considerando la hora en que ocurrieron los hechos, no se reportaron víctimas mortales.

Personal de Bomberos Municipales y Protección Civil de Loreto, Zacatecas, se trasladaron hasta la fábrica de pirotecnia con razón social «El Volcán» tras la explosión. Esta fábrica está ubicada en la carretera que conduce al municipio de Villa García, Zacatecas, cerca del poblado de La Cuesta y la comunidad de Crisóstomos, en el municipio de Asientos, Aguascalientes.

Vecinos de esta última comunidad alertaron a los servicios de emergencia luego de escuchar una serie de explosiones.

Al lugar de los hechos acudió personal del Ejército Mexicano, que aseguró la zona para prevenir posibles tragedias.

Las causas que provocaron el incendio de la pirotecnia almacenada en la fábrica aún no se han determinado. Dado que está ubicada a una gran distancia de la zona urbana, no hubo riesgo para los habitantes cercanos.