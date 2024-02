Juan Carlos García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En la décima edición del EDC, muchos de los participantes sacaron ayer 10 de calificación.

Primero y sobre todo, el público, ya que 105 mil personas abarrotaron la primera de tres jornadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, según OCESA.

Después, los tornamesistas del cartel, entre los que destacaban los nombres de Alesso, Zedd, Don Diablo, Deadmau5, Bob Moses y los legendarios Richie Hawtin, Paul van Dyk y Carl Cox.

Joel Thomas Zimmerman apareció sin su máscara de Deadmau5 pero con un set de drum and bass que hizo vibrar a la audiencia en el wasteLAND, a las 21:00 horas.

Durante casi una hora, el DJ canadiense electrizó la tornamesa mientras en pantalla desplegaba una aventura videográfica con su famoso logo.

Sólo dijo «gracias, México, los amo», pero con frecuencia tomaba una bebida y brindaba con la audiencia, que no paró de bailar su selección.

En su mayoría, el público lo formaban jóvenes de varias edades, hasta adultos de menos de 50, lo cual se apreciaba en la rueda de la fortuna o el carrusel, siempre llenos y con largas filas.

Artbat, dueto originario de Kiev, en el kineticFIELD, y Level Up, en el wasteLAND, programaron intensas sesiones de ritmos dance y luminosos universos multicolor.

Además, Andrew Rayel puso en el sexto escenario en importancia, stereoBLOOM, los beats de alto impacto.

Justo al caer la noche brillaron los icónicos búhos del EDC, distribuidos en distintas partes del recinto, lo mismo que la diosa de la música y musa de los creadores, que fue el elemento principal de la escenografía del escenario estrella, kineticFIELD.

Más allá de fans y parejas disfrazados, la gente acudía con un fin: bailar, moverse, sacudirse.

Entre el público deslumbraban los especialistas en el baile característico de estas reuniones: shuffle, el más popular, de movimientos ultrarrápidos de talones y puntas, y el jumpstyle, también a toda velocidad pero con patadas, giros y saltos.

Ellos han generado una amplia comunidad con tutoriales, concursos, ideas y hasta pasos sincronizados en TikTok y Facebook.

También hubo quienes hicieron hakken dance, emblemático en los raves, y otros que se lucieron con uptempo hardstyle, de cadencia muy agresiva. Todos le dieron notoriedad al Electric Daisy Carnival, que tuvo sus primeras ediciones en Nueva York y Londres y después llegó a otras ciudades top.

ABREN PUERTAS A LA DIVERSIÓN

Inundado de margaritas de gran tamaño lució el Autódromo para la celebración del décimo EDC nacional.

Pasadas las 16:00 horas, los primeros fans acudían a disfrutar los actos preliminares cantando mientras caminaban entre el montón de flores artificiales distribuidas en la zona de patrocinadores e ingresos a escenarios como el wasteLAND.

Korolova estelarizaba la actuación previa a la ceremonia de apertura en el kineticFIELD, el foro donde Zedd y Alesso, como estelares, cerrarían esta madrugada, al tiempo que Billy Giles mezclaba su set en el stereoBLOOM.

Al ser el primer día de contingencia ambiental del 2024 por la mala calidad del aire en el Valle de México, varios asistentes llegaron con cubrebocas y con protectores solares y sombreros para protegerse de los rayos UV.

El ingreso de la gente al recinto era fluido, y si bien no muchos iban disfrazados, sí llevaban capas, mochilas de caricaturas, atuendos plateados o dorados, máscaras de luchador o cabelleras pintadas de colores.

Se divierten con mensajes

Durante más de dos décadas, los indicadores han servido de guía para que los amigos se encuentren en un evento masivo, pero ya se volvió un estandarte de expresión y fraternidad en festivales.

Pegados a un tubo o a stickers de selfies, los carteles con fotos, textos, mensajes directos, ilustraciones, dibujos o incluso letreros luminosos son la mejor forma de crear ambiente.

Frases como «Te quiero, EDC» o «Soy DJ y quiero tocar en el EDC», las más tradicionales, se mezclaban con otras con insultos o insinuaciones.

Otros sólo mostraban imágenes de gatos con lentes, un pollito azul, el búho del festival, un piloto, la foto de un papá fallecido, el emoji de fuego o de berenjena o una caricatura de dragón.

La mayoría fueron alzados casi en todo momento por sus autores: «Todo el mundo saltando por el EDC y su aniversario» y «Puro Pinche Dubstep», también destacaron.

¿Sabías que…?

-Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, no es nada sociable: a los fans que fueron a buscarlo a su hotel para una foto o firma, los ignoró por completo y ni siquiera abrió los regalos que le dieron algunos de sus anfitriones.

-Zedd, músico de origen ruso y radicado en Los Ángeles, les presumió a quienes lo vieron en el restaurante de su hotel, a la hora de la comida, varios de los juguetes de madera que compró en una tienda de artesanías; estaba muy contento con su compra.

-En la zona de backstage de estrellas principales, donde coincidieron varios estelares, el catering tuvo mucha comida mexicana, como enfrijoladas y quesadillas, así como internacional, desde sándwiches de queso, pastel de chocolate y lasaña vegetariana hasta papa al horno y jitomates asados.

-Bob Moses (Jimmy Vallance y Tom Howie) recibieron regalos de fans que vieron en el meet and greet y les encantó un alebrije de ajolote. Aunque les explicaron lo que era la especie endémica, no entendieron bien pero les gustó su forma.

-Como la zona de camerinos principales está muy alejada de los accesos al Autódromo, a la gente le sorprendió ver Alesso pasar por ahí a las 20:00 horas para ver a otros colegas.