El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, sostuvo un encuentro con estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sede Región Centro, para analizar los retos que implica incorporar la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas a la administración pública.

Durante la reunión, el alcalde expuso cómo el análisis de datos y las nuevas tecnologías pueden aplicarse a la toma de decisiones, la agilización de trámites ciudadanos y la prestación de servicios públicos municipales.

También abordó la relación entre innovación digital, transparencia y atención ciudadana, al señalar la necesidad de que la incorporación de estas herramientas mantenga un enfoque humano y se traduzca en soluciones para la población.

Por su parte, los estudiantes plantearon preguntas y reflexiones sobre la modernización de la administración municipal, los retos en materia de ciberseguridad y la participación de las nuevas generaciones en la transformación digital del sector público.

El encuentro permitió intercambiar perspectivas entre el gobierno municipal y la comunidad académica sobre las oportunidades y los retos que representa la inteligencia artificial para la gestión pública.