Antonio Baranda Agencia Reforma

WASHINGTON, EU .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó ayer su iniciativa de reforma eléctrica durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, indicó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Aunque no fue un tema central ni hubo una mesa sobre energía, dijo el funcionario en conferencia de prensa, el Mandatario decidió abordarlo al igual que otras reformas de su Administración.

-¿Se tocó el tema de la reforma eléctrica y si viola ciertas disposiciones del T-MEC?, se le preguntó a Ebrard luego de preocupaciones expresadas por autoridades y sectores de Estados Unidos y Canadá.

«El Presidente sí lo comentó él, sí lo comentó, de por qué estaba haciendo esto dentro de varias reformas que está haciendo», respondió.

«Esencialmente el argumento del Presidente es que el modelo actual no es sustentable, es muy caro, implica subsidios cada vez crecientes, pero no fue un tema central porque no era el objetivo, no teníamos una mesa para discutir una reforma de México, entonces, bueno, simple y llanamente fue lo que el Presidente explicó sobre varias reformas».

En la Embajada de México, Ebrard abundó que López Obrador también habló a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, así como con la vicepresidenta Kamala Harris sobre las medidas de austeridad en México y por qué la corrupción es el principal problema a resolver.

«El Presidente pudo explicar y dialogar tanto con el Presidente Biden, la vicepresidente Harris y el primer ministro Trudeau sobre su idea del país y porqué está haciendo las reformas que está haciendo», señaló.