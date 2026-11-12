Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su visita a las obras de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas, para grabar una cápsula de divulgación científica en la que explicó cómo funcionan las turbinas que permitirán generar electricidad mediante el movimiento del agua.

La Mandataria recorrió las instalaciones el domingo 8 de noviembre, como parte de su gira de trabajo por la Entidad, y difundió en sus redes sociales una nueva entrega de la serie «Ciencia en un Minuto», dedicada a mostrar el funcionamiento de las unidades generadoras que se instalarán en la central.

«Estamos en la obra de toma de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II, el cual contempla tener tres unidades generadoras de tipo bulbo en capacidad por unidad de 80 megawatts, las más grandes del mundo», explicó en un video, publicado en su cuenta de Instagram.

El proyecto, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contempla una capacidad instalada de 240 megawatts mediante tres turbinas tipo bulbo, las primeras de esa tecnología que serán utilizadas en una central hidroeléctrica del País.

En el video se muestra cómo el agua pasa por el exterior del mecanismo hasta llegar a los álabes del rodete, que permiten transformar la fuerza de la corriente en movimiento rotativo para accionar el generador eléctrico.

«El agua entra por acá, hace un flujo laminar por la parte exterior y llega a los álabes del rodete. El agua impulsa girar el cubo de la turbina que transfiere su fuerza rotativa hacia el rotor del generador eléctrico», señaló.

La cápsula también muestra las escotillas y los ductos que permitirán al personal técnico ingresar al interior del equipo para realizar labores de mantenimiento una vez que la instalación entre en funcionamiento.

«Esto va a quedar todo inundado en agua, esto de acá, y vamos a poder accesar por estos ductos o estas escotillas para poder dar mantenimiento a toda la parte interior del turbogenerador», se detalla.

La explicación incluye el funcionamiento de los álabes directrices, mecanismos que regulan el flujo de agua hacia la turbina y permiten controlar su operación.

«A través de esto podemos controlar la velocidad de la turbina con estos álabes directrices también. Y es así como funciona una turbina de bulbo para generar electricidad a través del movimiento del agua», concluye la cápsula.

De acuerdo con la CFE, Chicoasén II aprovechará el agua utilizada previamente por la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, así como los escurrimientos naturales del río Grijalva, sin necesidad de construir una nueva gran presa de almacenamiento.

La nueva instalación tendrá una producción anual estimada de 591 gigawatts-hora, equivalente al consumo eléctrico de más de 250 mil hogares, según las proyecciones presentadas por la empresa pública.

Durante la visita presidencial del 8 de noviembre, la CFE reportó un avance físico de 51.35 por ciento en la construcción de Chicoasén II, proyecto que comenzó en 2015, fue suspendido en 2016 y posteriormente se retomó para concluir las obras pendientes.