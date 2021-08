Pedro Román Agencia Reforma

CDMX.- Los adeudos y faltas de comprobación de deportistas que se han filtrado existen pero no corresponden a la actual administración ni específicamente al extinto Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), aseveró la titular de la Conade, Ana Guevara. Tras asegurar que este fideicomiso no es el afectado, Guevara insistió en que además no se han terminado todas las indagatorias correspondientes.

“Siguen mal utilizando la información y especulando alrededor de ella. Ese remanente de adeudo es desde que existe Fodepar, de atletas que no comprobaron, viáticos no comprobados, designaciones económicas que se terciaron para entrenadores y que datan desde 2010 o antes a la fecha y eso da un monto de 70 millones que obliga a que lo tienen que pagar y ahora tenemos que buscar el encuentro con cada uno de esos atletas, entrenadores u federativos”, explicó sobre el adeudo de más de 70 millones de pesos.

“Los adeudos (de deportistas como el lanzador de martillo Diego del Real por 1.9 millones de pesos) existen, son reales pero no tienen que ver con el fideicomiso, son adeudos de años atrás, no de esta administración”, añadió.

Sin embargo, hay funcionarios de su gestión señalados como aviadores, cómo Alejandro Gutiérrez, asistente del exsubdirector de calidad para el deporte, Israel Benítez, quien contaba como entrenador sin tener ese perfil.