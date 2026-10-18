Con cerca de 91 ponencias y talleres, la participación de especialistas nacionales e internacionales y actividades dirigidas tanto a profesionales de la salud como a personas adultas mayores y cuidadores, del 21 al 23 de octubre se realizará en Aguascalientes el Séptimo Congreso Regional Centro Bajío de Geriatría y Gerontología.

Jorge Gómez Hernández, presidente de la Asociación de Gerontología y Geriatría de Aguascalientes, informó que el encuentro tendrá como sede la Universidad Autónoma de Aguascalientes y contará con el aval de la Secretaría de Salud y del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica.

Explicó que el programa estará distribuido en tres salas con actividades simultáneas, organizadas de acuerdo con los públicos a los que se dirigen. La primera estará destinada exclusivamente a médicos; la segunda, a personal sanitario, entre ellos enfermeras, rehabilitadores, psicólogos y nutriólogos; mientras que la tercera se enfocará en las personas adultas mayores y sus cuidadores.

Destacó que esta última sala tendrá acceso gratuito para las personas de 65 años en adelante, con el propósito de acercarles conocimientos y herramientas para el autocuidado y la promoción de un envejecimiento saludable.

Señaló que los contenidos no estarán limitados a los especialistas, pues también se contempla la participación de cuidadores y público interesado en conocer más sobre las necesidades de salud y atención de las personas mayores.

En cuanto a la participación académica, indicó que se contará con especialistas de San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato, además de conferencistas internacionales provenientes de Dublín, Chile, Argentina y Estados Unidos.

También está prevista la intervención de profesionales de instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el Instituto Nacional de Geriatría.