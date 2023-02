Aguascalientes fue elegido para la aplicación de dosis de prueba contra COVID con miras a la fabricación de la vacuna Patria en el país, por lo que aquellas personas que se quedaron sin su esquema completo, o deseen algún refuerzo, pueden acudir, así lo dio conocer el médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz.

El especialista comentó que el panorama de la vacunación en México aun se ve un tanto limitado comparado con otros países del mundo y de América Latina, donde Chile ha estado a la punta en la aplicación de biológicos durante toda la pandemia y ya está aplicando las bivalentes.

A pesar de ello, señaló que nuestro país ha hecho un esfuerzo por diseñar su propia vacuna, mejor conocida con el nombre de Patria, la cual es muy parecida al modelo del laboratorio Astra Zeneca, porque es un vector viral del virus de New Castle, que es una infección que da síntomas respiratorios semejantes al resfriado en los seres humanos.

Por lo anterior, dijo que actualmente hay un protocolo donde están participando 15 centros en el país y Aguascalientes fue elegido para la fase final de la vacuna Patria, con el fin de saber si puede funcionar como un refuerzo contra la variante de Omicrón a estas alturas de la pandemia y que si todo marcha bien, muy probablemente después del mes de septiembre se tuvieran resultados.

“No es una cantidad inmensa de vacunas la que hay porque es un protocolo donde están participando 15 centros en el país, posiblemente tengamos acceso a alrededor de 100 vacunas, entonces las personas que no hayan tenido un esquema completo, pero que por lo menos hayan recibido una vacuna de cualquier tipo de las que se estuvieron aplicando, son candidatos, si son mayores de 18 años y no pertenecen a una población de personas que tengan VIH, que estén en quimioterapia, es decir, que tengan alguna baja de defensas, pueden participar”.

Las personas interesadas pueden acudir a la Torre Quality en la calle Ecuador, quinto piso de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 14 horas. Mayores informes a los teléfonos 449 155 67 59 y 449 287 68 24.