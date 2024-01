La edición anterior – https://www.heraldo.mx/expectativas-economicas-2024-i-iii/-, revisamos un poco de lo que se espera en Asia, en dos de sus importantes economías como lo son China y Japón. Continuemos con Europa y nuestro principal socio comercial.

El año anterior, la Eurozona observó una importante desaceleración, tanto de la actividad económica como de la inflación. En el frente inflacionario, era claro que el principal motor de los incrementos en precios estaba relacionado con el tema energético. Dados los elevados niveles de 2022, gracias a la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de la energía decrecieron la mayor parte del 2023. Esta importante contribución fomentó que la inflación bajara del 8.6% a comienzos del año, para cerrar en 2.4% a noviembre.

Sin embargo, excluyendo este rubro, no se observa una desaceleración igual de clara. El importante crecimiento de servicios, al estar más ligado con salarios, puede ser fuente de presiones inflacionarias más difíciles de combatir. Tan sólo en el tercer trimestre del año anterior, los salarios crecieron en un 5.3% en la Eurozona. Tras la última reunión del BCE, la presidenta, Christine Lagarde, expresó preocupación por el crecimiento de los mismos.

Por otro lado, la Eurozona empezó el año con un incremento del PIB de 0.1%, lo que generó cierto optimismo, porque creó la idea de que la región evitaría una recesión producto del conflicto bélico que afrontan. Sin embargo, el resto del año, no se vería una recuperación, sino que la economía continuó con debilidad. La principal economía de la región, Alemania, afrontó el shock de energía y, con cierto impulso de la normalización en patrones de consumo, continuó mostrando cierta debilidad.

En cuanto a la segunda mayor economía, Francia, cuyo PMI de Manufactura está actualmente en su nivel más bajo en 43 meses, enfrenta también serios problemas sociales que continúan mermando sus índices productivos.

Uno de los principales retos para el banco central es que esta disparidad en la actividad también se traduce en trayectorias inflacionarias bastante distintas. El BCE ha sido claro en que hace política monetaria para la región en su conjunto, no tomando en cuenta países en particular. Esto, sumado a que el banco central tiene un único mandato, el inflacionario, puede representar dificultades especiales para aquellos países donde el alza generalizada de los precios ya se ha controlado.

Ya en el continente americano, nuestro principal socio comercial contó con considerables aumentos en su tasa de referencia durante 2022, lo que anticipaba una desaceleración en el crecimiento económico para el año anterior; no obstante, una palabra que podría caracterizar este año para la economía estadounidense sería «resiliencia».

Durante los dos primeros trimestres del año, el PIB experimentó un sólido crecimiento del 2.1% en el primer semestre. Específicamente destacable fue el crecimiento del 5.2% en el tercer trimestre, impulsado por un aumento del 3.6% en el gasto en consumo real y un impresionante 10.5% en la inversión doméstica bruta. Este crecimiento constituye el máximo desde 2021.

Esta sorprendente expansión adquiere mayor relevancia al considerar que ocurrió poco después del más significativo ajuste monetario en casi cuatro décadas y en un contexto de desinflación. En cuanto a esto último, el Índice de Precios al Consumidor descendió del 6.4% en enero de 2023 a un 3.1% en noviembre de ese mismo año. Esta desinflación fue principalmente atribuible a los sectores de energía y bienes.

Aunque la Reserva Federal no quiere declarar victoria sobre la inflación antes de tiempo, en términos generales, el proceso desinflacionario ha sido muy exitoso: una de las mayores moderaciones en el crecimiento sin una recesión. Una parte de este proceso, como hemos comentado, es la disipación de shocks que un momento se consideraron transitorios. Otra parte tiene que ver con el dinamismo de la economía que aún parece excesivo. Habrá que estar pendientes. Como es bien sabido, el desarrollo de esta economía resulta fundamental para un rendimiento positivo de la nuestra.

OVERTIME

Trump toma vuelo. A pesar de la ola gélida que afecta a Estados Unidos, el ex presidente Donald Trump obtuvo una amplia ventaja en las primarias republicanas del estado de Iowa. Con prácticamente todos los votos contados, Trump lideraba con el 51%, mientras que DeSantis superaba por poco a Haley en el segundo lugar (21% y 19% respectivamente). Pareciera que no hay forma en que Trump sea el candidato republicano en los próximos comicios presidenciales de nuestro vecino del norte. El peso, junto con otras variantes, tuvo su peor día desde hace un par de años. La realidad es que la economía mexicana ya no será tan vulnerable a una posible victoria de Trump como lo fue en 2016.

