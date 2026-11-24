Las ideas y los pensamientos se trasladan del mismo modo que lo hacen una multitud o un pueblo. Así, el éxodo de los conceptos arquitectónicos, particularmente los modernos, se realizó a través de diversas maneras, por lo que cada una de las regiones “aclimataría” a su peculiaridad todo aquello que le fuera adecuado, haciéndolo suyo; en resumidas cuentas, apropiándoselo. Al respecto, el historiador cultural francés Roger Chartier (1945- ), en su libro El mundo como representación. Historia cultural: entre la práctica y representación establece que el recorrido multidisciplinar de la historia del libro y de la práctica de lectura son elementos primordiales donde la objeción principal de esta historia radica en el modelo de relación que se da entre el modo de apropiarse los textos y los procedimientos de comprensión que se alcanzan.

En tal sentido, es pertinente preguntar ¿Cómo los textos impresos se emplean, traducen o se adueñan los sujetos que los leen? Teniendo en cuenta que las ideas y los conceptos no se encuentran en los escritos como si estos fueran recipientes ilimitados, es así que Chartier afirma que en los textos se utilizan tácticas de control y seducción para el lector con la determinación de que la obra sea interpretada por medio de la introducción, la advertencia preliminar, en el proyecto, el número de cuartillas y del tratamiento del libro, que implanta y guía la lectura. “De aquí el esfuerzo intenso, y frecuentemente fallido, que pretende controlar la recepción: por la prohibición, por el distanciamiento, pero también por las coacciones, explícitas o implícitas, que pretenden domeñar la interpretación. Pero, tanto como por la pluma del autor o las prensas del librero-editor, el texto es “producido” por la imaginación y la interpretación del lector que, a partir de sus capacidades, expectativas y de las prácticas propias de la comunidad a la que él pertenece, construye un sentido particular…a la vez, dependiente e inventivo: dependiente puesto que debe someterse a las constricciones impuestas por el texto…inventivo puesto que desplaza, reformula, subvierte las intenciones de los que han producido el texto…” a decir de Chartier.

Por otra parte, las ideas, las intenciones y los conceptos arquitectónicos fueron difundidos por medio de múltiples procedimientos en los que se encontraba implícito un velado sometimiento de la recepción del mensaje, tal como lo advierte Chartier en el asunto de los relatos, aunque el receptor reformula la comunicación, adaptándola de acuerdo a su idiosincrasia y capacidades. A tal efecto, uno de los capítulos más significativos en la transmisión de ideas e influencias para su diligente adaptación-apropiación en la disciplina arquitectónica se llevó a cabo al termino del siglo XVIII, a través del filón de formas, concepciones y análisis que los vestigios antiguos dados a conocer por la especialidad arqueológica estaban emergiendo en el imaginario colectivo de su tiempo, no solamente de parte de los arquitectos, escritores o pintores, más bien en toda la sociedad ansiosa de lo sublime que posteriormente el Romanticismo haría suyo.

Desde la cabaña primitiva del teórico Marc-Antoine Laugier (1713-1769), hasta las elaboradas cárceles del arqueólogo y arquitecto Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), el mundo antiguo fue a la vez cantera y destino de nuevo pensamiento. El catálogo clásico fue adaptado a la arquitectura especialmente durante el siglo XIX, con un mesurado lenguaje grecorromano con la particularidad de materiales y sistemas constructivos actuales, tal el caso de la estructuralidad etérea y diáfana en el gótico como ejemplo. Esta propuesta llevada a la arquitectura posibilita interpretar la diferencia entre “adoptar” –partiendo que todo lo reciente se aplica sin estudio alguno- y “adaptar” -cómo las ideas y los conceptos son “apropiados” por los habitantes, interpretándolos localmente-.

Mientras que la transferencia y apropiación de ideas y conceptos en la modernidad arquitectónica, al situarnos en el inicio de la edad moderna que comienza con una etapa de investigación. El éxodo incumbe a grupos reducidos, además de grande número de la migración no solamente atañe a reducidos grupos, sino a importantes cantidades de naturales que se dirigen hacia otros territorios, afincándose en sitios agrestes y llanos que nunca habían sido habitados, adaptando su entorno a su naturaleza y su modo de existencia propios, integrándose al medioambiente.

Este avance se encuentra inmerso en todas las especies, aunque, en las personas la lógica de la transformación ocasiona produce un fenómeno diferente, emergiendo otra vez el desarrollo: transferencia-comprensión-asimilación-apropiación-. En la arquitectura hidrocálida se llevó a cabo la transferencia-apropiación de conceptos arquitectónicos modernos, adaptándolos a su realidad cotidiana, tal el caso de la utilización de materiales y sistemas constructivos locales.