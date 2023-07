Durante la última semana, Global University presentó de manera oficial su nuevo proyecto de baloncesto universitario de Aguascalientes, que llevará por nombre los Alebrijes, que tienen como principal meta convertirse en un semillero de jóvenes talentos que puedan seguir su carrera en la duela a nivel de preparatoria.

Con la mente en sumar talento a sus filas y dar becas a los mejores jugadores, los Alebrijes realizaron este sábado por la mañana sus primeros try outs, teniendo como sede el Club Deportivo Futurama, que en punto de las 8:00 de la mañana abrió sus puertas para recibir a todos los jugadores que se presentaron a las pruebas.

Farid Rucinque Aguilar, coach del equipo, junto con Israel Segundo, preparador físico, fueron los encargados de dirigir las pruebas que se dividieron en la modalidad física y en la modalidad técnica, al jugar un pequeño partido en donde los jóvenes pudieron mostrar sus habilidades en la duela.

Al final del día, el coach dio unas palabras hacia los jóvenes, en donde les mencionó a los participantes: «Quiero agradecer a todos por su esfuerzo y dedicación del día de hoy, todos lo hicieron muy bien y cumplieron con las expectativas». Aproximadamente fueron 17 los jugadores que se dieron cita a este primer try out, los Alebrijes realizarán más fechas buscando a los mejores jugadores del estado y esperan sumar a varios jugadores a su roster, pensando en su primer año de competencia, que será todo un reto para la institución que le apostará fuerte al deporte ráfaga.