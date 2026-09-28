Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 28-Sep-2026 .-A partir del 1 de octubre, las empresas exportadoras de aguacate deberán contar con un certificado laboral que permita verificar el registro de sus trabajadores ante el IMSS.

Así lo informó este lunes el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien explicó que el requisito forma parte de un programa con el que el Gobierno busca incorporar a la seguridad social a unos 200 mil trabajadores de las cadenas agroexportadoras.

El registro de las empresas comenzó el 17 de septiembre y la medida se extenderá gradualmente a otros productos, entre ellos las berries.

«A partir del 1 de octubre, aquí es importante también destacar que el certificado será un requisito indispensable para realizar exportaciones de este producto», señaló.

Durante la mañanera, Bolaños explicó que el certificado se basará en los pedimentos de exportación para calcular cuántos trabajadores debe tener registrados formalmente cada empresa.

«Lo que buscamos es que con base en los pedimentos de exportación se haga un cálculo de cuánto es la fuerza laboral que debe de estar registrada ya formalmente frente al IMSS», señaló.

El Secretario indicó que la medida busca verificar las condiciones laborales de quienes participan en la producción de alimentos destinados al extranjero.

«Empezaremos además por el aguacate, como ya se mencionó, pero no será el único producto. Vamos a ir abriéndolo de manera gradual, después seguiremos con las berries», adelantó.

Bolaños señaló que el programa se ha trabajado con productores y agroexportadores, con quienes se han sostenido reuniones para revisar su aplicación.

El certificado se tramitará mediante el Sistema de Verificación Laboral para la Exportación, una plataforma en la que las empresas podrán consultar los requisitos y realizar su registro mediante firma electrónica.

Como parte de la estrategia, la Secretaría del Trabajo instaló un Centro de Atención Integral para Trabajadores en San Quintín, Baja California, para acercar servicios de protección laboral a los jornaleros de esa región.