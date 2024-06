Los policías estatales y policías preventivos de Asientos lograron frustrar un secuestro virtual y una extorsión telefónica de la que estaba siendo objeto una familia.

Fue el pasado lunes a las 18:15 horas, cuando en el número de emergencias 911 se recibió un reporte donde se informaba que en el municipio de Asientos se había registrado el secuestro de dos mujeres.

Lo anterior provocó la movilización de oficiales de la Policía Estatal y de la Policía Preventiva de Asientos, quienes, al entrevistarse con un joven identificado como Juan Daniel, de 24 años, éste les comentó que minutos antes comenzó a recibir llamadas telefónicas de un sujeto que dijo ser integrante de un grupo de la delincuencia organizada, quien le comentó que tenían secuestrada a su mamá y a una de sus hermanas.

El joven señaló que las llamadas se estaban realizando desde el número telefónico 492 401 0630, además de que le estaban pidiendo un depósito de 150 mil pesos para liberarlas.

Sin embargo, los policías estatales descubrieron que dicho número telefónico era utilizado para realizar extorsiones telefónicas, motivo por el cual le pidieron a Juan Daniel no contestar las llamadas y tampoco hiciera algún depósito.

Al mismo tiempo se implementó un operativo de búsqueda y con el apoyo de la Policía Cibernética y monitoristas de las cámaras de vigilancia del C5i, se logró ubicar una camioneta Chrysler, color gris, propiedad de la mamá del denunciante, la cual circulaba por la carretera federal No. 25.

Hasta ese lugar se trasladaron los policías estatales y antes de llegar al municipio de Loreto, Zacatecas, lograron interceptar la camioneta donde viajaba la señora Virginia, de 51 años y su hija Lilian, de 21 años, quienes fueron aseguradas sanas y salvas.

Ambas mujeres señalaron que también recibieron una llamada telefónica donde les indicaron que se trasladaran al municipio de Loreto y se hospedaran en un hotel, donde posteriormente recibirán instrucciones. Asimismo, las amenazaron con matar a todos sus familiares si no obedecían las indicaciones.