Con el apoyo de la Policía Cibernética, policías preventivos de Cosío lograron frustrar una extorsión telefónica.

Los hechos se registraron el pasado sábado a las 21:00 horas, cuando una mujer de nombre Rosa María, de 67 años, vecina de la avenida Prolongación Esteban S. Castorena, en la Zona Centro del municipio de Cosío, se comunicó al número de emergencias 911 para reportar el secuestro de una joven que es su familiar.

El reporte fue atendido por policías preventivos de Cosío. Al entrevistarse con la mujer, ella les comentó que estaba recibiendo llamadas desde el número 871 678 2711, en las cuales un sujeto que decía ser integrante de un grupo delictivo le informó que tenían secuestrada a su familiar y que para liberarla y no hacerle daño, le exigían un depósito de 100 mil pesos.

Indicó que al tratar de comunicarse con su familiar y no poder localizarla, temía que realmente hubiera sido víctima de un plagio. Sin embargo, al presumir que se trataba de una extorsión telefónica, se le recomendó no contestar el teléfono y no hacer ningún depósito.

Al mismo tiempo, con el apoyo de la Policía Cibernética y la Policía Estatal, se dieron a la tarea de buscar a la joven desaparecida, y poco más tarde fue ubicada, descartándose que hubiera sido víctima de un secuestro.