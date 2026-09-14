Nadia Rosales Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 14-Sep-2026 .-«No nos hemos acostumbrado a que nos maten. Merecemos vivir en paz» fue uno de los mensajes que ayer acompañó a miles de personas que tomaron las calles de Culiacán, Sinaloa, para reclamar la falta de condiciones que les permitan recuperar su vida cotidiana.

Se cumplieron dos años de la crisis de inseguridad y violencia generada por la disputa del territorio entre «La Mayiza» y «La Chapiza», dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Más de 700 días después, durante la segunda marcha por la paz, los participantes denunciaron que la narcoguerra sigue cobrando la vida de gente inocente.

Hastiados de la situación, víctimas de la violencia, familias, el clero, madres buscadoras, activistas, empresarios, maestros, alumnos, niños, adultos mayores y políticos, vestidos de blanco y con pancartas, recorrieron la avenida Álvaro Obregón, desde la capilla La Lomita hasta la Catedral de Culiacán.

La movilización fue convocada por la Iglesia y el sector productivo como un acto apartidista en búsqueda de paz y a recuperar la vida cotidiana.

Esta vez, la consigna no sólo fue la exigencia de paz, sino un llamado urgente a volver a ponerse de pie y salir a tomar lo que es suyo: la calle, el derecho a estudiar, a trabajar, a divertirse y a regresar a casa al finalizar el día.

«¿Cómo está Culiacán? ¡De pie!», «Somos más los buenos» y «¡Queremos paz!», demandaron.

La petición expresa, dirigida a los líderes del Cártel de Sinaloa, también se hizo presente antes de arrancar la caminata.

La misa fue oficiada por el obispo de Culiacán, Jesús Herrera, quien pidió misericordia para las víctimas indirectas de la pugna.

Entre los marchantes aparecieron los priistas Mario Zamora, diputado federal; su homóloga local, Paola Gárate; la senadora Paloma Sánchez; la diputada de Movimiento Ciudadano Elizabeth Montoya, quien meses atrás fue atacada junto al diputado Sergio Torres Félix, y Sergio Esquer, coordinador emecista en Sinaloa.

También acudieron los líderes empresariales Martha Elena Reyes Zazueta, de Coparmex; Miguel Taniyama, chef; Erika Félix, y el productor agrícola Martín Lim.

Taniyama, quien al finalizar la movilización expresó su rechazo a Morena y pidió su salida del Gobierno.

Marisela Pérez se convirtió hace cuatro meses en madre buscadora de Miguel, un padre de familia e hijo ejemplar, a quien desaparecieron en una cancha de voleibol.

«Un hombre inocente, me lo arrebataron de esa manera. No se vale. No queremos más muertes así, asesinatos inocentes, más niños y todo se están llevando», dijo entre llanto.

La madre de Juan Alejandro, un bebé que perdió la vida tras ser alcanzado por una bala perdida hace 10 días, también estuvo presente.

La furia de los inconformes terminó con la quema contra cuatro piñatas que contenían las imágenes de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de la gobernadora Graciela Domínguez, de la subsecretaria de Derechos Humanos, Nora Figueroa, y de la comisionada de Búsqueda, Karina Márquez.

Las activistas acusaron que suman más de 5 mil homicidios dolosos, 15 mil vehículos robados, 120 niños ejecutados, 20 mil empleos perdidos, 3 mil negocios cerrados y 5 mil personas desaparecidas.